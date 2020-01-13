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Kamu kurumları için norm kadro çalışması takvimi işliyor

Kamu kurum ve kuruluşlarının görev tanımları yapma ve norm kadrolarını belirleme süreci başladı..
 13 Ocak 2020 11:03
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Kamu kurumları için norm kadro çalışması takvimi işliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 04.10.2019 tarihli ve 1618 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan "Orta Vadeli Program (2020-2022)"ın Kamu Maliye'si başlığı altında şu tedbire yer verilmiştir:

"Kamuda kadro ve pozisyonların iş tanımları yapılacak, çalışanların yetkinlikleri belirlenecek, norm kadro çalışmaları gerçekleştirilecek, iş tanımı ve yetkinlikler dikkate alınarak norm fazlası personelin yeniden yerleştirilmesi yapılacak, hedef ve yetkinlik bazlı performans değerlendirme sistemi oluşturularak başarılı personelin ödüllendirilmesini sağlayacak Kamu İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurulacaktır."

Buna göre 2020-2022 arasında;

* Kamu kurumlarında kadro ve pozisyonların görev tanımları yapılacak,

* Çalışanların yetkinlikleri belirlenecek,

* Norm kadro çalışmaları gerçekleştirilecek,

* Görev tanımları ve yetkinlikler esasında norm fazlası personelin yeniden yerleştirilmesi yapılacak,

* "Hedef" ve "yetkinlik" bazlı performans değerlendirme sistemi oluşturulacak,

* Başarılı personelin ödüllendirilmesini sağlamak üzere "Kamu İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi" kurulacak...

Yukarıda sayılan hedefler, kurumların personel yapılanmasına göre değişiklik göstermek koşuluyla, 1-2 yıllık çalışmayı gerektirecek niteliktedir.

Bu sürecin yürütülmesi sorumluluğu da kurumların insan kaynakları/personel dairelerine aittir.

Dolayısıyla personel birimlerinin iyi bir iş planı hazırlayıp bir an önce faaliyete geçmeleri zorunluluk olarak görülmektedir.

Memurlar.Net - Özel

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