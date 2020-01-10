Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 8 gözaltı
Şanlıurfa merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı
|10 Ocak 2020 16:07
|Yazdır
Şanlıurfa merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü FETÖ/PDY'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Şanlıurfa, Mersin ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Şanlıurfa Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonunda aralarında doktor ve polisin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|FETÖ'nün 'büyük bölge sorumlusu' sanığa hapis cezası
10 Ocak 2020 15:55
|Havacı astsubaylarından sorumlu mahrem imama hapis cezası
10 Ocak 2020 15:20
|Eski HDP Diyarbakır Milletvekili Demirel'e 7,5 yıl hapis cezası
10 Ocak 2020 14:20
|FETÖ'nün mahrem yapılanması operasyonunda 3 kişiye adli kontrol
10 Ocak 2020 14:11
|Mahrem imamın ifadeleri örgüt üyelerini deşifre etti
10 Ocak 2020 13:31
|Askeri öğrencileri FETÖ imamlarına teslim eden 6 kişiye gözaltı
10 Ocak 2020 12:33
|PKK'nın benimsediği 'eş başkanlık' sistemini belediyede uygulamışlar
10 Ocak 2020 11:42
|Hapis cezaları kesinleşen iki HDP'li milletvekili hakkında yazı gönderildi
10 Ocak 2020 11:30
|Edirne sınır hattında 3,5 yılda 1086 FETÖ'cü yakalandı
10 Ocak 2020 11:03
|HDP önündeki eylemde bir aile daha yakınına kavuştu
10 Ocak 2020 10:47