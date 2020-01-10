Emrah, Acun Ilıcalı'dan 84 bin lira tazminat kazandı

Türk sinemasında önemli br yüz olan Emrah adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Cimriliği ve yatırımları ile magazin dünyasında konuşulan Emrah, bu günlerde çok mutlu.

ACUN'DAN PARA KAZANDI

Emrah; Unutabilsem, Götür Beni Gittiğin Yere ve İhtiyacı Var isimli şarkılarının Acun Medya'nın programlarında izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle açtığı davada mutlu sona ulaştı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada Emrah, 30 bin lira maddi, 119 bin lira manevi tazminat talep etti.

EMRAH ACUN ILICALI'DAN 84 BİN LİRA TAZMİNAT KAZANDI

Mahkeme ise Acun Medya'nın Emrah'ın maddi ve manevi haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 54 bin lira maddi, 30 bin lira da manevi tazminat ödemesine karar verdi.