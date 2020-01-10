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52 yıl sonra kavuştuğu gerçek ailesiyle hasret gideriyor

Amasya'da akrabalarıyla görüşüp geçmişi hakkında bilgi alan Mustafa Erdin: İsterdim ki en azından babam yaşasın da elini öpeyim
 10 Ocak 2020 16:59
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52 yıl sonra kavuştuğu gerçek ailesiyle hasret gideriyor

Amasya'nın Suluova ilçesinde doğduğunda evlatlık verilen ve gerçek ailesini 52 yaşında bulan Mustafa Erdin, öz anne babasının köyünde yakınlarıyla buluştu.

Yaptığı araştırmalar sonucu Suluova'da yaşayan 6 kardeşine ulaşan Erdin, Bayırlı köyüne giderek öz annesi Dilber ve babası Osman Şahin'in mezarı ile doğduğu evi ziyaret etti, akrabalarıyla görüşüp geçmişi hakkında bilgi aldı.

Erdin, AA muhabirine, annesinin doğum sırasında öldüğünü, 2 gün sonra da babasının kendisini başka bir köydeki aileye evlatlık verdiğini söyledi.

Sonraki yıllarda babasının evlatlık verdiği için pişmanlık duyup kendisini aradığını belirten Erdin, "Ama 'O çocuk öldü.' denildiği için aramaktan vazgeçmiş. Kardeşlerime kavuştuğum için sevinç ama yıllar önce ölen öz anne babamı görememenin de üzüntüsü yaşıyorum. Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin, zor bir şey. İsterdim ki en azından babam yaşasın da elini öpeyim." ifadelerini kullandı.

Gerçek ailesini, akrabalarını bulduğunu, artık mutlu ve huzurlu olduğunu vurgulayan Erdin, gerçeğe ulaşmasında kendisine yardım eden Bayırlı Muhtarı Mehmet Demirci'ye de teşekkür etti.

Demirci ise Erdin'in kendisini telefonla arayıp "1968 yılında sizin köyde evlatlık verilme olayı oldu mu?" diye sorduğunu anlatarak, "Ben de 'Araştırayım.' dedim. Babama danıştım, o da biliyormuş hadiseyi. 'Doğru bu olay, Osman Şahin'in oğluydu.' dedi. Yıllar sonra böyle bir kavuşmaya vesile olduğumuz için mutluyuz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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