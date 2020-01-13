İstanbul'un kaçamak noktası.. Hacıllı Şelalesi
|13 Ocak 2020 00:10
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Hacıllı Şelalesi İstanbul'dan uzaklaşmak isteyenler için en güzel alternatiflerden biri olarak değerlendiriliyor. Şelaleyi görmeye gitmenin en güzel mevsimi ise bahar ayları. Üstelik bir de yağmursuz bir haftanın sonunda buraya giderseniz her yerde çiçekler bulabilir ve debisi yüksek derenin keyfini çıkarabilirsiniz. Bizler yağmurlu bir günde Hacıllı'yı keşfettiğimiz için biraz zorlandık açıkçası. Kamp yapmak için girilip çıkılan alanın çamurlanması işi biraz zorlaştırdı. O yüzden sizlere de yağmurun yoğun yağdığı bir zamanda gitmemenizi öneririz.
HACILLI ŞELALESİNDE KAMP YAPMAK
Öncelikle kamp alanının şelalenin hemen yanında olmadığını söylemek gerekiyor. Şelale kampı denince akla gelen o görüntü ne yazık ki burada yok. Şelaleye gitmek için için nehrin karşı kıyısına geçip yaklaşık 40 dk yürümeniz gerekmekte.
Hacıllı'da kamp yapmak ise ücretsiz. Herhangi bir tesis gibi bir imkan da yok. Havalar güzelken kamp yapan sayısı fazla olduğu için erken gitmenizi tavsiye ediyoruz. Genel olarak çadırların kurulduğu alan ise yaklaşık rahat bir şekilde 80 çadıra kadar alabiliyor. Eğer sıkıştırılmak ferleirse bu sayı 100'ü de aşabilir.
Genel olarak 20-30 çadır civarı bir hafta sonu ziyaretçisi olan alan gayet huzur verici. Çevreden ise odun toplamanız kampçı yoğunluğu sebebiyle pek fazla mümkün değil. Kendi odunlarınız ile ateşinizi yakmanız gerekiyor.
HACILLI ŞELALESİNDEKİ İMKANLAR
Şelale çevresinde ne yazık pek fazla imkan bulunmamakta. Kamp alanı sade bir doğaya sahip. Kamp alanının yaklaşık 15 dk berisinde ise Hacıllı Köyü bulunuyor. Köyde yalnızca iki küçük market bulunuyor. Yaz dönemi daha çok ürün bulunduran marketlerde kışın bir şey bulmak zor. O yüzden alışverişinizi tamamlayıp gitmenizi öneriyoruz. Özellikle de su konusunda şelaleye gidiyoruz deyip su almamazlık yapmayın deriz. Hacıllı köyünde ibadet için ise bir camii de bulunmaktadır.
HACILLI ŞELALESİ' NE NASIL GİDİLİR?
Şelale, ilçe olarak Şile' ye bağlı olsa da gidiş yolu Ağva istikametinden devam ediyor. Gitmenin en kolay yolu harita uygulaması kullanmak olsa da Ağva yönünü takip edip Hacıllı yönünü de bir yerden sonra yakalayabilirsiniz. Ağva ana yolundan ayrılmadan giderken Osmanköy ve Hacıllı Şelalesi yazan tabelayı kaçırmamanız gerekiyor. Kamp alanına giderken bir çok köyün de yakınından geçeceksiniz. Genelde 5-6 haneli olan köylerden odunda satın alabilirsiniz. Ama talep fazla olduğu için biraz tok satıcılar bilginiz olsun.
Hacıllı köyüne geldikten sonra içerisindeki tabelaları takip edip kamp alanına doğru devam edebilirsiniz. Aşağı indiğinizde bir köprüden geçip mecburi yön sola döneceksiniz. Biraz devam ettikten sonra sağa kıvrılan yolu takip edip soldaki toprak yoldan aşağıdaki düzlük alana inebilirsiniz.
HACILLI ŞELALESİNİN HARİTADAKİ YERİ VE ÇEVRE İLLERE UZAKLIKLARI
Hacıllı Şelalesi bazı merkezlere şu mesafededir;
Gebze 55 km
Kadıköy 92 km
Maltepe 83 km
Sarıyer 100 km
Beylikdüzü 140 km
Kocaeli 60 km
Sakarya 140 km
Bursa 140 km
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