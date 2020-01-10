1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Iğdır İl Sağlık Müdürü görevden alındı

Iğdır İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan Op. Dr. Nevruz Erez görevden alındı
 10 Ocak 2020 16:34
Yazdır
Iğdır İl Sağlık Müdürü görevden alındı

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 2 aydır İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürüten Op. Dr. Nevruz Erez görevinden alındı. Op. Dr. Nevruz Erez'in yerine ise Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Caner Tazegün getirildi.

Op. Dr. Nevruz Erez'in görevden alınması ile ilgili bir açıklama yapılmadı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Engelli vatandaş özel halk otobüsüne alınmadı! Şoför süresiz uzaklaştırıldı
10 Ocak 2020 16:26		 SPK'dan imtiyazların kaldırılmasına ilişkin açıklama
10 Ocak 2020 16:10
YÖK'ten 'yabancı uyruklu öğretim elemanı' genelgesi
10 Ocak 2020 15:50		 Anayasa Mahkemesi, haftaya 55 dosyayı görüşecek
10 Ocak 2020 15:21
Hastanedeki endoskopi sonrası ölüme soruşturma
10 Ocak 2020 14:08		 'Çocukları sandalyeye bağlayan' anaokula Valilikten soruşturma
10 Ocak 2020 12:47
Kırsal kalkınmaya 14 yılda 3 milyar liralık hibe yapıldı
10 Ocak 2020 12:11		 Wikipedia'nın ne zaman açılacağı belli oldu
10 Ocak 2020 11:27
'TRT Kurdi, Kürtçenin politikleştirilmesinin önüne geçti'
10 Ocak 2020 11:05		 Üniversite: Tebligat yok, pedagojik formasyon ilanı yayımlıyoruz
10 Ocak 2020 10:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:56 - MÜSİAD'dan 'Bolu şubesi' açıklaması16:50 - Polis memuru çifte nikah masasında kelepçe takıldı16:43 - Ankara Büyükşehir'den '600 TL abonelik ücreti' açıklaması16:38 - Usulsüz engelli raporu operasyonu: 52 gözaltı16:34 - Iğdır İl Sağlık Müdürü görevden alındı16:30 - Kilosu 7 liradan 70 kuruşa düştü16:26 - Engelli vatandaş özel halk otobüsüne alınmadı! Şoför süresiz uzaklaştırıldı16:20 - Kaybolan üniversite öğrencisi 5 gündür aranıyor16:16 - Emrah, Acun Ilıcalı'dan 84 bin lira tazminat kazandı16:12 - Mekteb-i Zirai Şahane
16:11 - Jandarmaya satılmak istenen sikkeler bin 500 yıllık16:10 - SPK'dan imtiyazların kaldırılmasına ilişkin açıklama16:07 - Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 8 gözaltı16:03 - Atatürk posterinin üzerinin kapatılmasına soruşturma15:55 - FETÖ'nün 'büyük bölge sorumlusu' sanığa hapis cezası15:53 - Ambulans kamyonetle çarpıştı, 5 sağlık görevlisi yaralandı15:52 - Aileler arasında silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı15:51 - Melih Gökçek: Susturuyor musunuz, kapatayım mı?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, İran ile ABD arasında büyük bir savaş çıkar mı?
ÇOK OKUNANLAR
Hükümetin asgari ücretliye 'jest miktarı' netleşti
Çalışma Bakanı'ndan 3600 Ek Gösterge ve EYT açıklaması
Doğum yapan anneye 7.500 TL destek
Valilik , Ankara'da ekmeğe zam kararını, iptal etti
Güvenlik soruşturması yakınları kapsamayacak
Erdoğan, hakaret eden çocukları şiir ezberleme şartıyla affetti
İran'ın ABD'ye attığı füzeler kontrollü çıktı
Memuriyet mahalli içinde görevlendirilenlere, ikametgah ile görev yeri arası için taşıt ücreti ödenir mi?
'FETÖ ile iltisaklı hakimlerin hepsini temizledik diyemeyiz'
Tekirdağ'da, Bakan Albayrak ile fotoğraf tartışması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Emekliler devlete yüktür 5
sesli harf 1
martı 2
satılık anne sütü 2
encarta 1
gazetelerde çıkan fos transfer haberleri 1
Simon fallette 5
Maalesef gençlerimiz genc yasta evlenmiyorlar 3
boğazlı kazak 2
sol şeritte arkadan selektör yapa yapa hızla gelen araç 4
SON İLANLAR
Eskişehir Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Erzurum Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hitit Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Kıbrıscık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Haymana Belediyesi 33 İşçi Alacak
Doğanşar Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı Alım İlanı
Ayvalık Beledyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam