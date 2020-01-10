Iğdır İl Sağlık Müdürü görevden alındı
Iğdır İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan Op. Dr. Nevruz Erez görevden alındı
|10 Ocak 2020 16:34
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Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 2 aydır İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürüten Op. Dr. Nevruz Erez görevinden alındı. Op. Dr. Nevruz Erez'in yerine ise Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Caner Tazegün getirildi.
Op. Dr. Nevruz Erez'in görevden alınması ile ilgili bir açıklama yapılmadı.
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