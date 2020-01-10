Ankara Büyükşehir'den '600 TL abonelik ücreti' açıklaması

Sabah gazetesinin bugün yayınladığı "Büyükşehir'in Kart Oyunu" başlıklı haberine ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sabah gazetesi Ankara ekinin 10 Ocak 2020 tarihli (bugün) sayısında, birinci sayfa ve manşetten yayınlanan "Büyükşehir'in Kart Oyunu" haberinde "Büyükşehir Belediyesi, 600 TL abonelik ücreti almak için kartlı aboneleri faturalı sisteme geçirmeye zorluyor. Görevlilerin, karttan vazgeçmeyen doğalgaz sayaçlarını bozduğu iddia edildi. Sayacı bozulan vatandaşlar isyanda" ifadeleri yer almıştır.

Ankara'da yaşayan her vatandaşın bildiği gibi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin doğalgazın özelleştirilmesinin ardından ilgili kurumla organik hiçbir bağı bulunmamaktadır. Dolayısıyla doğalgaz şirketinin müspet ya da menfi kararlarının Büyükşehir Belediyemizle ilgisi olmadığı net bir biçimde ortadadır.

Kaldı ki ilgili ilgili şirketin bazı uygulamalarına karşı kişisel olarak da dava açıp gündem oluşturan kişi Başkanımız Mansur Yavaş'ın ta kendisidir. Başkan Yavaş'ın, Ankaralının hakkını korumak için seçimlerden önce, Danıştay 13. Daire'ye 'Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) kararının iptaline ilişkin açtığı dava devam etmektedir.

Başkanlık görevine başlamasının ardından açtığı kişisel ve kurumsal davalarla da Başkan Yavaş vatandaşların hakkını korumak için önemli girişimlerde bulunmuş, bu girişimler medyada ve kamuoyunda büyük ses getirmiştir. Aynı zamanda ilgili tüketici STK'larıyla bir araya gelinerek süreci vatandaş lehine sürdürmede ortak hareket etme konusunda basın toplantısı düzenlenmiştir. Bu süreç gerek Belediyemiz ve Başkan Yavaş gerekse ilgili STK'lar tarafından yakinen takip edilmektedir.

Hal böyle iken, Ankaralıların aklıyla alay etme girişimi olan bu manşetlerin amacı ve çamur haberciliğinde ısrar edenlerin hedefi yine kadük kalmaktadır. Üstelik 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nde, "gazetecilik" gibi onurlu bir mesleğin mensuplarının, zor şartlarda ve Türkiye'nin dört bir yanında haber yapmak adına alın teri döktüğü bir ortamda bu manşetlerin atılmasını, haberi yapan ve yayınlayanlar adına acıyarak takip ediyoruz.

Çamur atarak bir yere varılamayacağının en büyük tecrübesini 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde bu manşetleri atanlar bizzat yaşamışken, bu konudaki ısrarlarının kendilerine Ankaralıların maşeri vicdanında doğuracağı sonuçları da tekrar hatırlatıyoruz. Bu habercilik tarzının Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden bir kum tanesi kadar zarar veremeyeceği aşikardır. Kendilerinin ise bu manşetleri atarken "vicdan", "meslek onuru", "ahlak" gibi konuları ne kadar sorguladıklarını kamuoyunun takdirine sunuyoruz.

Bu vesile ile bir kez daha hakkı ve hakikati savunan; onurlu ve şerefli mesleğini hakkıyla yapan; kirli hesaplar uğruna insanları ve kurumları karalamayan, iftira manşetleri atmaktan kaçınan, kamu vicdanını önceliği olarak belirleyip alın teri ile vazifesini gören tüm emekçi basın mensuplarının 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz."