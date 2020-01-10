Polis memuru çifte nikah masasında kelepçe takıldı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde evlenen polis memuru çifte, nikah masasında kelepçe takıldı
|10 Ocak 2020 16:50
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde evlenen polis memuru çifte, nikah masasında kelepçe takıldı.
İlçede görev yapan polis memuru gelin Özge Otlu, İzmir'de görevli meslektaşı Muhammet Ağırbaş ile Menteşe Belediyesi Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde nikah masasına oturdu.
Meslektaşlarının yalnız bırakmadığı çiftin nikah şahitliğini, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz yaptı.
Kıyılan nikahın ardından evlilik cüzdanını Otlu'ya veren Dilberoğlu, genç çifte mutluluk diledi.
İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz ise genç çiftin ömür boyu birbirlerine bağlı kalmalarını dileyerek, bileklerine kelepçe taktı.
Çift, kelepçeyle fotoğraf çektirdi.
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