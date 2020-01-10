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İzmit Belediyesi'nde teknik personel alımı sınavla olacak

İzmit Belediyesi tarafından, teknik personel işe alımlarını sınavla gerçekleştirecek.
 10 Ocak 2020 17:03
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İzmit Belediyesi'nde teknik personel alımı sınavla olacak

İzmit Belediyesi tarafından, teknik personel işe alımlarını sınavla gerçekleştirecek.

İzmit Belediyesinin kendi bünyesinde çalışacağı teknik personellerini sınavla işe alma dönemi başlıyor. Belediye bünyesinde çalışacak üç sosyal hizmet uzmanının sınavla işe alınacak olmasıyla birlikte daha önce fiilen başlayan liyakat devri artık resmen başlamış olacak.

İzmit Belediyesi bünyesinde çalışacak olan 3 sosyal hizmet uzmanı, açılacak olan sınavla birlikte liyakatle seçilecek. Bununla ilgili kurulacak olan sınav kurulunda Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Kocaeli Şubesi ve İzmit Belediyesi olacağı kaydedildi. Objektif şekilde, şeffaf ve mesleki liyakati gözeterek gerçekleştirilecek olan sınav tarihinin Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği'nin ve İzmit Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacağı belirtildi.
İhlas Haber Ajansı
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