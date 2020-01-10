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Yabancı futbolculardan 'Çiçek Abbas' atışması

Başakşehir'den sosyal medyada ses getiren bir paylaşım yapıldı. Başakşehir Kulübü oyuncuları Robinho ve Azubuike, Çiçek Abbas filminin meşhur sahnesi olan kahvehanedeki "aşık atışması" sahnesini canlandırdı
 10 Ocak 2020 17:00
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Yabancı futbolculardan 'Çiçek Abbas' atışması

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir Kulübü'nün, Antalya'da sürdürdüğü devre arası kampında oyuncular bir yandan ligin ikinci yarısının hazırlıklarına devam ederken diğer yandan da eğlenceli anlar yaşıyor.

İstanbul ekibi, Brezilyalı yıldız futbolcusu Robinho ile Nijeryalı Okechukwu Azubuike'nin Çiçek Abbas filminden bir sahneyi canlandırdığı özel bir video hazırladı.

Video'da Şener Şen (Şakir) ile İlyas Salman'ın (Abbas) kahvehanedeki "aşık atışması" sahnesi yer alırken, Robinho ve Azubuike'nin replikleri Türkçe söylemesi, izleyenleri gülümsetti.


Başakşehir'den 'Çiçek Abbas' paylaşımı
Memurlar.Net
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