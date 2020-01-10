Yabancı futbolculardan 'Çiçek Abbas' atışması
Başakşehir'den sosyal medyada ses getiren bir paylaşım yapıldı. Başakşehir Kulübü oyuncuları Robinho ve Azubuike, Çiçek Abbas filminin meşhur sahnesi olan kahvehanedeki "aşık atışması" sahnesini canlandırdı
|10 Ocak 2020 17:00
|Yazdır
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir Kulübü'nün, Antalya'da sürdürdüğü devre arası kampında oyuncular bir yandan ligin ikinci yarısının hazırlıklarına devam ederken diğer yandan da eğlenceli anlar yaşıyor.
İstanbul ekibi, Brezilyalı yıldız futbolcusu Robinho ile Nijeryalı Okechukwu Azubuike'nin Çiçek Abbas filminden bir sahneyi canlandırdığı özel bir video hazırladı.
Video'da Şener Şen (Şakir) ile İlyas Salman'ın (Abbas) kahvehanedeki "aşık atışması" sahnesi yer alırken, Robinho ve Azubuike'nin replikleri Türkçe söylemesi, izleyenleri gülümsetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İstanbul yeniden WTA takvimine dahil edildi
09 Ocak 2020 23:08
|Fenerbahçe, Simon Falette'yi kadrosuna kattı
08 Ocak 2020 23:06
|Tolga Ciğerci boş sözleşmeye imza atmaya hazır
08 Ocak 2020 21:16
|Gol ortalamasında Bundesliga lider, Süper Lig ikinci
08 Ocak 2020 21:11
|Beşiktaş'tan Cenk Tosun hamlesi
08 Ocak 2020 14:50
|EURO 2020'yi yayınlayacak ilk kanal açıklandı!
07 Ocak 2020 23:23
|Beşiktaş'tan Arda Turan açıklaması
07 Ocak 2020 21:57
|Sosyal medya devi Facebook Türkiye'de 8 ilde ofis açıyor
07 Ocak 2020 15:06
|Burak'tan Arda ve Cenk açıklaması: Tek söyleyeceğim şey Come to Beşiktaş olur
07 Ocak 2020 14:50
|Başakşehir, Arda ile sözleşmesini karşılıklı fesh etti
07 Ocak 2020 12:11