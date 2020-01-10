Gün sonu döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|10 Ocak 2020 17:44
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,8800
|5,8810
|5,8770
|5,8780
|Avro
|6,5320
|6,5330
|6,5190
|6,5200
|Sterlin
|7,6590
|7,6970
|7,6570
|7,6980
|İsviçre Frangı
|6,0350
|6,0650
|6,0110
|6,0410
|ANKARA
|ABD Doları
|5,8550
|5,9150
|5,8550
|5,9150
|Avro
|6,5050
|6,5750
|6,4900
|6,5600
|Sterlin
|7,6010
|7,7560
|7,5990
|7,7470
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