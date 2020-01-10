Bakan Kasapoğlu, Gazeteciler Günü'nde muhabir oldu, sokağa çıktı
|10 Ocak 2020 17:57
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde muhabirlik yaptı. Sokak röportajlarıyla vatandaşın nabzını tutan Bakan Kasapoğlu, toplumun spor yapıp yapmadığı sorusunun yanıtını aradı.
Bakan Kasapoğlu, Çalışan Gazeteciler Günü'nde eline mikrofonu alarak Ankara'nın en işlek meydanlarından Kızılay'da muhabirlik yaptı. Bakan Kasapoğlu'nu elinde mikrofonla gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Vatandaşlara, spor yapıp yapmadıkları, hangi takımı destekledikleri gibi sorular yönelten Bakan Kasapoğlu, bakanlığın "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" gibi projeleri hakkında da bilgi verdi. Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca yapılan tesislerin 7 gün 24 saat açık olduğunu hatırlatarak, tüm vatandaşları bu tesislerde spor yapmaya davet etti.
Muhabirlere Bakan Kasapoğlu sürprizi
Kızılay'da sokak röportajı yapan bazı TV muhabirleriyle de karşılaşan Bakan Kasapoğlu, bu kez mikrofonunu onlara yöneltti. Basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Bakan Kasapoğlu, röportajlarını yaptığı anons ile sonlandırdı.
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