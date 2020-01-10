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Doğa tutkunu çocuk videoyla tepki gösterdi! 'Bunlar 8 milyar yılda gidiyor'

Ankara'da park içindeki sahada futbol oynarken kenarda atık pet şişeleri gören çocuğun isyanına ilişkin video, sosyal medyada paylaşıldı. Atıkları gösterip "Bunları doğaya atıyorlar. Bunlar 8 milyar yılda gidiyor" diyen çocuğa destek mesajları yağdı.
 10 Ocak 2020 17:54
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Doğa tutkunu çocuk videoyla tepki gösterdi! 'Bunlar 8 milyar yılda gidiyor'

Başkent'te Batıkent semtindeki İlk Yerleşim Mahallesi Halil Tunç Parkı içinde bulunan futbol sahasında bir yakınıyla futbol oynayan 7-8 yaşlarında çocuk, kalenin yanındaki atık pet şişeleri görünce isyan etti.

Cep telefonu ile kendisini görüntüleyen yakınından atık pet şişeleri çekmesini isteyen çocuk, "Bunları doğaya atıyorlar. Atıyorlar ne oluyor sizce? Bunlar 8 milyar yılda gidiyor. Bunları atanları gördüm, burada maç yapıyorlardı. Onlara söylüyorum; burayı bir daha toplamazlarsa onları doğayı koruyan müdürler var ya onlara şikayet edeceğim. Bunları atacaklar çöpe.

Biz onların arkasından çöp toplamayacağız" dedi. "Biz en iyisi bunları videonun sonunda çöpe atarız" diyen çocuğun çevre duyarlılığını yansıtan video, sosyal medyada paylaşılırken, büyük ilgi gördü.

'HERKES O ÇOCUK KADAR DUYARLI OLSA'

Parkın karşısında esnaf olan Erdinç Dalbudak, çocuğun çöp isyanına ilişkin videoyu internette izlediğini belirterek, "Videoda çocuk çok güzel şeyler anlatmaya çalışmış. Burayı kirletenler aslında sadece çocuklar değil.

Burada yetişkinler de top oynuyor. Ve genellikle buralara çöplerini bırakıp gidiyorlar. Bazı duyarlı vatandaşlar ya da görevliler de çöpleri sürekli topluyorlar. Bunları gördükçe biz de artık daha duyarlı oluyoruz.

Çevreyi temiz tutmaya özen gösteriyoruz. O çocuğun duyarlı olduğu kadar herkes duyarlı olursa buralar böyle kirlenmez. Çocuklar mahallemizin neşe kaynağı ve onların çevresini kirletmeyelim" dedi.


Futbol tutkunu çocuk videoyla tepki gösterdi

'DOĞAYI KORUMAK ZORUNDAYIZ'

Parkın yanındaki iş yerinde çalışan İbrahim Gür ise "Videoda çocuk 'plastikler bin yılda yok oluyor' diyor. Aslında böyle olmaması gerekiyor. attıklarını temizlemeleri gerekiyor, gençlerin, çocukların. Olması gereken videodaki söylenenler gibi. Dünyamızı temiz tutmamız gerekiyor" diye konuştu. Aynı yerde futbol oynayan Kutsal Genç (13) ise "Bazen biz de burada biriken pet şişelerden dolayı top oynamakta zorlanıyoruz. Görüntüleri izledim. Bazen o çocuğu görüyorum top oynarken. Arkadaşımız doğru söylüyor.

Doğayı korumak istiyoruz ve doğayı korumak zorundayız" dedi.
DHA
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