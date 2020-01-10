1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İdlib'de 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak

Türkiye ve Rusya Federasyonu, İdlib'de 12 Ocak'tan itibaren ateşkes rejiminin uygulanması konusunda mutabık kaldı
 10 Ocak 2020 18:18
Yazdır
İdlib'de 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak

Türkiye ve Rusya Federasyonu'nun İdlib'de 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes rejiminin uygulanması konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde, hava/kara saldırılarının durdurulması, can kayıpları ile yeni göç akımlarının önlenmesi ve hayatın yeniden normale döndürülmesine katkı sağlamak amacıyla ateşkes uygulanması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, Türkiye ve Rusya Federasyonu'nun bölgede 12 Ocak 2020 saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanması konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Suudi Arabistan beyaza büründü
10 Ocak 2020 18:30		 İran'ın ABD'ye attığı füzeler kontrollü çıktı
10 Ocak 2020 07:05
Kanada Başbakanı: Ukrayna uçağı füzeyle vuruldu
09 Ocak 2020 23:18		 ABD'den İran'a 'ön koşulsuz müzakere' teklifi
09 Ocak 2020 22:47
Trump'a göre Ukrayna uçağı yanlışlıkla düşürülmüş olabilir
09 Ocak 2020 21:01		 İran Devrim Muhafızları: ABD'den daha sert bir intikam alacağız
09 Ocak 2020 14:52
Sadr: Trump'ın konuşması, ABD-İran krizini bitirdi
08 Ocak 2020 21:53		 İran'ın saldırıları sonrası ABD üslerinin son halleri görüntülendi
08 Ocak 2020 21:36
Trump: Saldırıda hiçbir ABD askeri yaralanmadı
08 Ocak 2020 19:31		 Lübnan'a kaçan Nissan'ın eski CEO'su Ghosn'dan açıklama
08 Ocak 2020 17:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:46 - Yılın ilk ay tutulmasından önce, dolunayın parlaklığı dikkat çekti19:39 - 24 saat açık... Sınav döneminde koridorlar bile doldu19:34 - 'Batı Karadeniz'in en uzun kayak pisti' açılışa hazır19:30 - DİB Başkanı Erbaş'tan '3 çocuk' açıklaması19:26 - Türkiye'nin ilk sıvılaştırılmış doğal gaz istasyonu açıldı19:10 - Seri muhakeme ile dava 2 saat 30 dakikada tamamlandı19:06 - MEB'den, ortak sınav için soru hazırlayan öğretmene soruşturma18:58 - Hastane ve özel eğitim kurumlarına dadanan hırsız yakalandı18:51 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı18:41 - İl Emniyet Müdürü'nden görevi dolan bekçilere ödül
18:33 - Marketlerde yeni dönem... Bu ürünlere de alarm takılacak18:32 - Yaşayan hazine... 65 yıl boyunca Ahlat taşına şekil verdi18:30 - Suudi Arabistan beyaza büründü18:25 - Borsa günü 118.500 puanın üzerinde tamamladı18:18 - İdlib'de 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak18:15 - Muş'ta menenjit salgını iddialarına yalanlama18:07 - 'Çocuklarda sanal bağımlılık ebeveynlerden kaynaklanıyor'18:05 - Güvenlik soruşturması yakınları kapsamayacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, İran ile ABD arasında büyük bir savaş çıkar mı?
ÇOK OKUNANLAR
Hükümetin asgari ücretliye 'jest miktarı' netleşti
Çalışma Bakanı'ndan 3600 Ek Gösterge ve EYT açıklaması
Doğum yapan anneye 7.500 TL destek
Güvenlik soruşturması yakınları kapsamayacak
Valilik , Ankara'da ekmeğe zam kararını, iptal etti
Erdoğan, hakaret eden çocukları şiir ezberleme şartıyla affetti
'FETÖ ile iltisaklı hakimlerin hepsini temizledik diyemeyiz'
İran'ın ABD'ye attığı füzeler kontrollü çıktı
Emrah, Acun Ilıcalı'dan 84 bin lira tazminat kazandı
Memuriyet mahalli içinde görevlendirilenlere, ikametgah ile görev yeri arası için taşıt ücreti ödenir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yağmur yağarken küpünü doldurmak 2
banknotun madeni paradan daha değerli olması 1
uyuz 2
ayın enleri 1
Simon fallette 4
gazetelerde çıkan fos transfer haberleri 1
Burhan Altıntop 3
Harry ve meghan markle'ın unvanlarindan vazgeçmesi 1
ev tozu maytı 1
balık istifi 1
SON İLANLAR
Eskişehir Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hitit Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Kıbrıscık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Haymana Belediyesi 33 İşçi Alacak
Doğanşar Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı Alım İlanı
Ayvalık Beledyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Trabzon Arsin Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam