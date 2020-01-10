İdlib'de 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak
|10 Ocak 2020 18:18
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Türkiye ve Rusya Federasyonu'nun İdlib'de 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes rejiminin uygulanması konusunda mutabık kaldığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde, hava/kara saldırılarının durdurulması, can kayıpları ile yeni göç akımlarının önlenmesi ve hayatın yeniden normale döndürülmesine katkı sağlamak amacıyla ateşkes uygulanması kararlaştırıldı.
Bu kapsamda, Türkiye ve Rusya Federasyonu'nun bölgede 12 Ocak 2020 saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanması konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.
Rusya Federasyonu ile sağlanan mutabakat çerçevesinde; İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde 12 Ocak 2020 saat 00:01'den itibaren ateşkes uygulaması başlatılacaktır.https://t.co/YNGXpo3SKNT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 10, 2020
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