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İl Emniyet Müdürü'nden görevi dolan bekçilere ödül

Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, görev süreleri dolan 5 bekçiyi ödüllendirdi
 10 Ocak 2020 18:41
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İl Emniyet Müdürü'nden görevi dolan bekçilere ödül

Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, görev süreleri dolan 5 bekçiyi ödüllendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünde gerçekleşen plaket takdim töreninde 1993 yılında alımları yapılan, hizmet sürelerini tamamlayan ve emekli olan 5 çarşı ve mahalle bekçisine Emniyet Müdürü Yılmaz tarafından ödüllendirildi. Yılmaz, emekli olan bekçilere verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ederek bundan sonraki yaşamlarında sağlık, mutluluk ve başarı dileklerinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çarşı ve mahalle bekçisine ayrı bir önem verdiğini aktaran Yılmaz, bekçilerin suçların azalmasında önemli rollerinin olduğunu belirtti.

"BEKÇİLERİN KİMLİK SORMA YETKİSİ KANUNLAR ÇERÇEVESİNDE BULUNUYOR"

Yılmaz, bekçilerin kimlik sorma yetkisinin kanunlar çerçevesinde bulunduğunu anımsatarak Ankara'da bu uygulamayı sürdürdüklerinin altını çizdi. Eski dönem 51 çarşı ve mahalle bekçisi halen göreve devam ettiğini, bunların da bir yıl içerisinde emekli olacağını belirten Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"Bugün itibariyle ilimizin cadde ve sokaklarında 1568 çarşı ve mahalle bekçimiz gece devriyesi olarak görevlerine devam ediyor. Vatandaşımızın desteğini de bekçilerimiz önemli çalışmalara imza atmıştır. Bekçilerimiz, 20 bin aranan şahsı yakalamış, 21 evden, 30 iş yerinden, 11 otodan, 77 açıktan ve 8 otomobil hırsızlığı başta olmak üzere 3 bin 672 suçüstü olayına müdehale etti. Yaptıkları kontrollerde 73 tabanca, 74 av tüfeği, 282 kurusıkı tabanca ele geçirdi. Park, bahçe, cadde ve sokaklarda yaptıkları çalışmalarda 3 bin 370 gram esrar, 927 captagon, 636 gram eroin, 332 ekstazi, 154 gram bonzai, 45 gram kokain ve 36 gram metamfetamin yakaladı. Çarşı ve Mahalle Bekçilerimiz gece devriyelerinde vatandaşlarımız ile iyi ilişkiler geliştirmiş, vatandaşımızın güvenini kazanmış, bekçilerimizin düdük sesi ile vatandaşlarımız huzur ve güven bulmuştur. 2020 yılında 500 çarşı ve mahalle bekçisi, 172 kır bekçisi olmak üzere toplam 672 bekçi alınacak."

Emekli olan bekçilerden Mustafa Özvatan Emniyet Müdürü Yılmaz'a teşekkür ederek, mesleğini oğluna devrettiğini, onun devam ettireceğini belirtti.
İhlas Haber Ajansı
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