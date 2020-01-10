1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,38 yükselirken, altının gram fiyatı yüzde 1,38, dolar/TL yüzde 1,62 ve avro/TL yüzde 2,12 düşüş kaydetti
 10 Ocak 2020 18:51
Yazdır
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,38 yükselirken, altının gram fiyatı yüzde 1,38, dolar/TL yüzde 1,62 ve avro/TL yüzde 2,12 düşüş kaydetti.

BIST 100 endeksi, en yüksek 119.140,10, en düşük 110.745,60 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,38 artışla 118.663,70 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,38 azalarak 293,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,36 değer kaybıyla 1.952,00 lira oldu. Geçen hafta 483,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 482,00 liraya geriledi.

DOLAR 1,62 DEĞER KAYBETTİ

Bu hafta dolar yüzde 1,62 değer kaybederek 5,8780 liraya, avro da yüzde 2,12 azalarak 6,5200 liraya düştü.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,21, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,56 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,87 ile kıymetli madenler fonları oldu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Borsa günü 118.500 puanın üzerinde tamamladı
10 Ocak 2020 18:25		 Çeyrek altın haftayı kaç TL'den kapattı
10 Ocak 2020 17:52
Gün sonu döviz fiyatları
10 Ocak 2020 17:44		 Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
10 Ocak 2020 13:19
Çeyrek altın ne kadar oldu?
10 Ocak 2020 12:32		 Gün ortası döviz fiyatları
10 Ocak 2020 12:06
Gram altın 294 lira seviyelerinde
10 Ocak 2020 11:10		 Borsa güne yükselişle başladı
10 Ocak 2020 10:08
Güne başlarken döviz fiyatları
10 Ocak 2020 09:43		 Altının gram fiyatı yüzde 1 düştü
09 Ocak 2020 22:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:46 - Yılın ilk ay tutulmasından önce, dolunayın parlaklığı dikkat çekti19:39 - 24 saat açık... Sınav döneminde koridorlar bile doldu19:34 - 'Batı Karadeniz'in en uzun kayak pisti' açılışa hazır19:30 - DİB Başkanı Erbaş'tan '3 çocuk' açıklaması19:26 - Türkiye'nin ilk sıvılaştırılmış doğal gaz istasyonu açıldı19:10 - Seri muhakeme ile dava 2 saat 30 dakikada tamamlandı19:06 - MEB'den, ortak sınav için soru hazırlayan öğretmene soruşturma18:58 - Hastane ve özel eğitim kurumlarına dadanan hırsız yakalandı18:51 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı18:41 - İl Emniyet Müdürü'nden görevi dolan bekçilere ödül
18:33 - Marketlerde yeni dönem... Bu ürünlere de alarm takılacak18:32 - Yaşayan hazine... 65 yıl boyunca Ahlat taşına şekil verdi18:30 - Suudi Arabistan beyaza büründü18:25 - Borsa günü 118.500 puanın üzerinde tamamladı18:18 - İdlib'de 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak18:15 - Muş'ta menenjit salgını iddialarına yalanlama18:07 - 'Çocuklarda sanal bağımlılık ebeveynlerden kaynaklanıyor'18:05 - Güvenlik soruşturması yakınları kapsamayacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, İran ile ABD arasında büyük bir savaş çıkar mı?
ÇOK OKUNANLAR
Hükümetin asgari ücretliye 'jest miktarı' netleşti
Çalışma Bakanı'ndan 3600 Ek Gösterge ve EYT açıklaması
Doğum yapan anneye 7.500 TL destek
Güvenlik soruşturması yakınları kapsamayacak
Valilik , Ankara'da ekmeğe zam kararını, iptal etti
Erdoğan, hakaret eden çocukları şiir ezberleme şartıyla affetti
'FETÖ ile iltisaklı hakimlerin hepsini temizledik diyemeyiz'
İran'ın ABD'ye attığı füzeler kontrollü çıktı
Emrah, Acun Ilıcalı'dan 84 bin lira tazminat kazandı
Memuriyet mahalli içinde görevlendirilenlere, ikametgah ile görev yeri arası için taşıt ücreti ödenir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ayın enleri 1
iş arkadaşıyla evlenmek 1
anne misafirhanesi 1
avustralya'da develerin öldürülme kararı 2
Laz kit 1
ev tozu maytı 1
satılık anne sütü 2
statü 2
Koala 2
erkan tan 2
SON İLANLAR
Eskişehir Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hitit Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Kıbrıscık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Haymana Belediyesi 33 İşçi Alacak
Doğanşar Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı Alım İlanı
Ayvalık Beledyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Trabzon Arsin Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam