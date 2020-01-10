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Hastane ve özel eğitim kurumlarına dadanan hırsız yakalandı

Gaziantep'te özel bir eğitim kurumu ile özel bir hastanede meydana gelen üç farklı hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı. Şahsın girdiği yerlerdeki hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı
 10 Ocak 2020 18:58
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Hastane ve özel eğitim kurumlarına dadanan hırsız yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir hastane ile iki ayrı özel eğitim kurumundan hırsızlık yaptığı belirlen şahsı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesinde 4 - 8 Ocak tarihinde özel eğitim kurumu ile özel hastaneden, 7 Ocak tarihinde ise Şehitkamil ilçesindeki bir başka özel eğitim kurumundan hırsızlık yaptığı belirlenen şahıs, iş yerlerindeki güvenlik kameraları tarafından tespit edildi. İş yerlerindeki güvenlik kameralarında şahsın özel eğitim merkezindeki yönetici odasına girip çekmeceleri karıştırması ve odadaki tespih koleksiyonunu çalması, aynı kişinin bir hastanedeki asansör kartını alarak hastaneden hırsızlık yapması da anbean kaydedildi. Şahsın, bir başka eğitim kurumuna girmesi ve çaldığı eşyalarla tekrar dışarı çıkması da dikkat çekti.


Hastane ve özel eğitim kurumlarına dadanan hırsız kamerada

Hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli şahıs ekiplerin çalışması tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
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