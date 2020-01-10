Galatasaraylı futbolcu Onyekuru, sıtmaya yakalandı
|10 Ocak 2020 19:54
|Yazdır
Galatasaraylı futbolcu Henry Onyekuru'nun sıtma hastalığına yakalandığını açıklandı.
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, Onyekuru'nun transfer görüşmeleri öncesi tatil amacıyla gittiği ülkesindeki Nijerya'da sıtma parazitine maruz kaldığı tespit edildiği bildirildi.
Sağlık kontrollerinde herhangi bir bulgu olmamasına ve yapılan tetkiklerde hastalığa dair şüphe uyandıracak bir veri bulunmamasına rağmen oyuncunun bir gün önce başlayan yüksek ateşini ısrarla sorgulayan sağlık ekibi tarafından hastalığın teşhis edildiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:
"Oyuncumuz sponsor hastanemiz Liv Hospital'da tedaviye alınmıştır. Gerek sağlık ekibimiz ve Liv Hospital'ın değerli uzman hekimlerinin belirlediği uluslararası tedavi protokolleri gerekse Sağlık Bakanlığınca görevlendirilmiş resmi makamların bu hastalıkla ilgili ön gördüğü protokoller dikkate alınarak tedavi titizlikle uygulanmaktadır. Hastalığın seyri ve oyuncumuzun sağlık durumu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yabancı futbolculardan 'Çiçek Abbas' atışması
10 Ocak 2020 17:00
|İstanbul yeniden WTA takvimine dahil edildi
09 Ocak 2020 23:08
|Fenerbahçe, Simon Falette'yi kadrosuna kattı
08 Ocak 2020 23:06
|Tolga Ciğerci boş sözleşmeye imza atmaya hazır
08 Ocak 2020 21:16
|Gol ortalamasında Bundesliga lider, Süper Lig ikinci
08 Ocak 2020 21:11
|Beşiktaş'tan Cenk Tosun hamlesi
08 Ocak 2020 14:50
|EURO 2020'yi yayınlayacak ilk kanal açıklandı!
07 Ocak 2020 23:23
|Beşiktaş'tan Arda Turan açıklaması
07 Ocak 2020 21:57
|Sosyal medya devi Facebook Türkiye'de 8 ilde ofis açıyor
07 Ocak 2020 15:06
|Burak'tan Arda ve Cenk açıklaması: Tek söyleyeceğim şey Come to Beşiktaş olur
07 Ocak 2020 14:50