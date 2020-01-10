İzmir'e kar 'kamyonlarla' geldi
|10 Ocak 2020 20:13
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Yurt genelinden gelen kış manzarası görüntüleriyle kar hasreti çeken İzmirliler, Konak Meydanı'na kamyonlardan dökülen karla şaşkınlık yaşadı.
Kemalpaşa Belediyesince ilçede kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerden toplanan kar, kamyonlarla kent merkezine taşındı.
İzmir Saat Kulesi önüne dökülen karları gören çocuklar sevinç yaşadı.
Kartopu oynayıp kardan adam yapma imkanına kavuşan çocuklara zaman zaman aileleri de katıldı.
Öğrencilerden Ceren Taftafa, sürpriz için teşekkür ederek, "Uzun zamandır kar görmüyorduk, arkadaşlarla internette görüp geldik o yüzden sevinçliyiz." dedi.
Hale Fidan, ısa da olsa eğlenceli vakit geçirdiklerini dile getirerek, "Kar olduğunu duyunca çok heyecanlandık. Kar topu oynadık, unutmuşuz karla oynamayı." diye konuştu.
Salih Akça da manzaranın kendisini çok etkilediğini, bol bol fotoğraf çektirmeye çalıştığını anlattı.
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