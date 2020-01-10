Kayıp balıkçıları arama çalışmalarına ara verildi
|10 Ocak 2020 20:18
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İstanbul Valiliği, Kilyos açıklarında balıkçı teknesiyle Rus bayraklı bir tankerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, kaybolan balıkçıları su altı arama çalışmalarına yarın sabaha kadar ara verildiğini duyurdu.
Kilyos açıklarında sabah erken saatlerinde Rus bayraklı GLARD 2 adlı tanker, Türk bayraklı Dursun Ali Coşkun isimli balıkçı teknesi çarpışmış ve 6 balıkçıdan 3'ü çevredeki balıkçı tekneleri tarafından kurtarılırken, diğer 3'ü ise kaybolmuştu. İstanbul Valiliği, arama çalışmalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün Kilyos açıklarında bir balıkçı gemisi ve tankerin çarpışmasıyla meydana gelen deniz kazasında kaybolan 3 balıkçımızı su altında arama çalışmalarına yarın sabah devam edilmek üzere ara verilmiş, Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarıyla yüzeyde yapılan arama faaliyetleri sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı
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