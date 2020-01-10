1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu üniversite savunma sanayindeki açığı kapatacak

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, savunma sanayinde iyi yetişmiş mühendislere ihtiyaç olduğunu kaydederek "Bu alanda istihdamda çok büyük açık var. Bizim hedefimiz de bu alandaki açığı kapatmak, böylece bu alana özgü mühendisler yetiştirmektir" dedi
 10 Ocak 2020 20:29
Yazdır
Bu üniversite savunma sanayindeki açığı kapatacak

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, savunma sanayinde iyi yetişmiş mühendislere ihtiyaç olduğunu kaydederek "Bu alanda istihdamda çok büyük açık var. Bizim hedefimiz de bu alandaki açığı kapatmak, böylece bu alana özgü mühendisler yetiştirmektir" dedi.

Rektörlük binasında gerçekleştirilen programda konuşan Rektör Kul, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sıradışı ve öğrencilerin tercih ettiği bir üniversite olmak için çalıştıklarını ifade eden Rektör Kul, bu kapsamda önemli kuruluşlarla anlaşmalar yaptıklarını söyledi.

Rektör Kul, "Biz, 'Sıradışı bir üniversite olalım' dedik ve bu doğrultuda bir yol haritası belirledik. Bu anlamda da savunma sanayini hedef olarak seçtik. Savunma sanayinde ihtisas üniversitesi olmak temel hedefimiz. Bu kapsamda ülkemizin savunma sanayinin önde gelen kuruluşlarıyla iletişime geçtik. TÜBİTAK Savunma Araştırma Geliştirme, TÜBİTAK Uzay, ROKETSAN ve ASELSAN gibi savunma kuruluşlarıyla temasa geçtik ve çeşitli anlaşmalar yaptık" dedi.

"Yüksek puanlı öğrenci getirebileceğiz"

Savunma sanayinde iyi yetişmiş mühendislere ihtiyaç olduğunu kaydeden Rektör Kul, "Bu alanda istihdamda çok büyük açık var. Bizim hedefimiz de bu alandaki açığı kapatmak, böylece bu alana özgü mühendisler yetiştirmektir. Bunun sayesinde yeni bir üniversiteye öğrenci gelmeme durumunu aşmış olacağız. Böylece rahatlıkla iyi öğrenci ve de yüksek puanlı öğrenci getirebileceğiz" diye konuştu.

Yüksek lisans ve doktora öğrencisi alımı için YÖK'e başvuru yaptıklarını söyleyen Rektör Kul, kararın gelecek hafta belli olacağını dile getirerek "Büyük ihtimalle kabul edilecek. YÖK ile ön görüşmelerimiz yapıldı. Savunma teknolojileri alanında yüksek lisans, doktora, tarım bilimleri alanında da yüksek lisans programlarının başvuruları yapıldı. İnşallah önümüzdeki hafta olumlu olarak YÖK'ten çıkacak. Diğer hafta içerisinde de yüksek lisans ve doktora öğrencisinin alımı için ilana çıkacağız. Önümüzdeki bahar döneminde yüksek lisans ve doktora öğrencilerini alarak eğitime başlamış olacağız" şeklinde konuştu.

(FT-GF-Y)

10.01.2020 16:52:08 TSI

NNNN
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Birlikte güzeliz' dediler, ihtiyaç sahiplerini sevindirdiler
10 Ocak 2020 13:44		 Öğrencilerden okul ziline klip
10 Ocak 2020 11:55
Taşımalı eğitim alarm veriyor
10 Ocak 2020 09:57		 Kreş öğretmenlerine robotik ve kodlama eğitimi
10 Ocak 2020 08:21
Çocukları anaokulunda sandalyeye bağlamışlar
09 Ocak 2020 16:24		 İlkokul öğrencileri okul bahçesine taşınan karla sevindi
08 Ocak 2020 19:00
Atatürk Üniversitesi, 13 il ve 6 ülkeye sağlık hizmeti sunuyor
08 Ocak 2020 18:47		 Üniversite öğrencilerinden, kampüste köpekler toplanmasın eylemi
08 Ocak 2020 16:14
Öğrenciler güvenilir olmayı 'Dürüstlük Manavı'nda öğreniyor
08 Ocak 2020 14:55		 Öğrencilerinin yolunu aydınlatmak için engel tanımıyor
08 Ocak 2020 12:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:13 - Çankırı merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı22:05 - Hatay'da müzik öğretmenlerinden oluşan koro ilk sahnesini aldı21:50 - Usulsüz engelli raporu operasyonunda 2 kişi tutuklandı21:48 - AKINCI TİHA, ikinci defa havalandı21:45 - Erciş'te 5 milyon 816 bin TL'lik sağlık yatırımları hizmete açıldı21:24 - Iğdır merkezli 6 ilde 17 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı21:00 - TÜBİTAK'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması20:59 - Çocuğun isyanı! 'Bunlar 8 milyar yılda gidiyor'20:55 - Uzmanı uyardı...Kıyafet ve çarşafla gelen tehlike20:53 - Makamını sokak köpeğine açtı
20:51 - DEAŞ'ın sözde il sorumlusunun da arasında olduğu 13 zanlı tutuklandı20:47 - ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik yeni yaptırımları açıkladı20:43 - FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık MOBESE'ye takıldı20:38 - Torununa kavuştu, evlat nöbetindeki aileleri yalnız bırakmadı20:34 - PKK'nın yaktığı Aydos Ormanlarında mahkeme heyeti keşif yaptı20:29 - Bu üniversite savunma sanayindeki açığı kapatacak20:18 - Kayıp balıkçıları arama çalışmalarına ara verildi20:13 - İzmir'e kar 'kamyonlarla' geldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, İran ile ABD arasında büyük bir savaş çıkar mı?
ÇOK OKUNANLAR
Hükümetin asgari ücretliye 'jest miktarı' netleşti
Çalışma Bakanı'ndan 3600 Ek Gösterge ve EYT açıklaması
Doğum yapan anneye 7.500 TL destek
Güvenlik soruşturması yakınları kapsamayacak
Valilik , Ankara'da ekmeğe zam kararını, iptal etti
Emrah, Acun Ilıcalı'dan 84 bin lira tazminat kazandı
'FETÖ ile iltisaklı hakimlerin hepsini temizledik diyemeyiz'
Erdoğan, hakaret eden çocukları şiir ezberleme şartıyla affetti
İran'ın ABD'ye attığı füzeler kontrollü çıktı
Ak Partili Turan: Özgüven eksikliği yaşıyoruz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
asgari ücretliye vaat edilen jest 1
Koala 2
balık istifi 1
satılık anne sütü 2
Sibel ünli 2
avustralya'da develerin öldürülme kararı 2
ev tozu maytı 1
Ajdar Anık 2
sol şeritte arkadan selektör yapa yapa hızla gelen araç 5
uyuz 2
SON İLANLAR
Eskişehir Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hitit Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Kıbrıscık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Haymana Belediyesi 33 İşçi Alacak
Doğanşar Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı Alım İlanı
Ayvalık Beledyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Trabzon Arsin Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam