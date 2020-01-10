PKK'nın yaktığı Aydos Ormanlarında mahkeme heyeti keşif yaptı
|10 Ocak 2020 20:34
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Pendik Aydos Ormanları'nda geçtiğimiz Eylül ayında yangın çıkmış, yangını PKK terör örgütü adına çıkardığı iddiasıyla Y.A. adlı şüpheli yakalanarak tutuklanmıştı. Mahkeme heyeti, yangının olduğu bölgede keşif yaparak incelemelerde bulundu.
Pendik Aydos Ormanları'nda 19 Eylül 2019 günü akşam saatlerinde yangın çıkmış, yangını PKK terör örgütü adına çıkardığı iddiasıyla Y.A. adlı şahıs gözaltına alınmıştı. Ardından ortaya çıkan cep telefonu kamerası görüntülerinde şahsın yangının çıktığı bölgede bulunduğu, alevlerin yükselmesinin ardından oradan uzaklaştığı görülüyordu.
Sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti, yangının çıktığı alanda keşif yapılmasına hükmederek duruşmayı ertelemişti Yangının çıktığı bölgede bugün mahkeme heyeti tarafından keşif yapıldı. Keşif yapan mahkeme heyeti yangının olduğu bölgede incelemelerde bulundu.
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