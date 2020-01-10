FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık MOBESE'ye takıldı
|10 Ocak 2020 20:43
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Diyarbakır'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle bir kişiyi korkutarak dolandıran 2 şüpheli, MOBESE kayıtlarının incelenmesi sonucu yakalandı.
Kendilerini istihbarat görevlisi olarak tanıtan şüpheliler, Eğil ilçesine bağlı Bahşiler Mahallesi'nde yaşayan İrfan Memiş'i (55) telefonla aradı. FETÖ üyelerince adına düzenlenmiş sahte kimlikle örgüte para aktarıldığının belirlendiğini söyleyen şüpheliler, bu durumdan kurtaracakları vaadiyle Memiş'ten 21 bin lira ve 2 tam altın alıp kayıplara karıştı.
Dolandırıldığını anlayan Memiş, durumu polise bildirdi.
MOBESE kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, eşkali belirlenen S.Ç. ve F.B'yi operasyonla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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