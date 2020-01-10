DEAŞ'ın sözde il sorumlusunun da arasında olduğu 13 zanlı tutuklandı
|10 Ocak 2020 20:51
|Yazdır
Batman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen "şafak" operasyonunda yakalanan, aralarında örgütün sözde Batman il sorumlusunun da olduğu 13 kişi tutuklandı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubeleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 30 Aralık 2019'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanan 22 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan örgütün sözde Batman il sorumlusu M.D'nin de arasında olduğu 22 zanlıdan 13'ü tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sözde il sorumlusu M.D'nin, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki kamplarına giderek faaliyet yürüttüğü ve halen DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çankırı merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
10 Ocak 2020 22:13
|Iğdır merkezli 6 ilde 17 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
10 Ocak 2020 21:24
|KPSS davasında 5 sanığa hapis cezası
10 Ocak 2020 17:30
|Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 8 gözaltı
10 Ocak 2020 16:07
|FETÖ'nün 'büyük bölge sorumlusu' sanığa hapis cezası
10 Ocak 2020 15:55
|Havacı astsubaylarından sorumlu mahrem imama hapis cezası
10 Ocak 2020 15:20
|Eski HDP Diyarbakır Milletvekili Demirel'e 7,5 yıl hapis cezası
10 Ocak 2020 14:20
|FETÖ'nün mahrem yapılanması operasyonunda 3 kişiye adli kontrol
10 Ocak 2020 14:11
|Mahrem imamın ifadeleri örgüt üyelerini deşifre etti
10 Ocak 2020 13:31
|Askeri öğrencileri FETÖ imamlarına teslim eden 6 kişiye gözaltı
10 Ocak 2020 12:33