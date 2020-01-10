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Erciş'te 5 milyon 816 bin TL'lik sağlık yatırımları hizmete açıldı

Van'ın Erciş ilçesinde yapımı tamamlanan üç aile sağlık merkezi ile bir 112 Acil Sağlık İstasyonu, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünetçioğlu tarafından hizmete açıldı.
 10 Ocak 2020 21:45
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Erciş'te 5 milyon 816 bin TL'lik sağlık yatırımları hizmete açıldı

Van'ın Erciş ilçesinde yapımı tamamlanan üç aile sağlık merkezi ile bir 112 Acil Sağlık İstasyonu, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünetçioğlu tarafından hizmete açıldı.

Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Van'ın Erciş ilçesinde 2019 yılı sağlık yatırımları kapsamında yapımına başlanılan sağlık tesisleri yapılan törenle ilçe halkının hizmetine sunuldu. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez açılışlarda yaptığı konuşmada, sağlığın önemine vurgu yaptı. Erciş'in gelişen ve büyüyen bir ilçe olduğunu da belirten Bilmez, 2019 yılı içinde ilçenin çeşitli mahallerinde yapımı tamamlanan hizmet binalarının vatandaşın hizmetine sunmaktan büyük mutluluk duyduklarını anlatan Bilmez, ''2019 yılında inşasına başlanan ve bugün hizmete aldığımız 3 adet Aile Sağlığı Merkezi ve 1 adet 112 Acil Sağlık istasyonunun açılışından büyük mutluluk duyuyoruz. Sağlık Bakanlığımız tarafından ilçemize kazandırılan yatırımlar kapsamında Çelebibağı Mahallesi 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, Kışla Mahallesi 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, Beyazıt Mahallesi 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi ile Erciş 112 Acil Komuta Kontrol Merkezinin açılışlarını hep birlikte gerçekleştirdik. Hizmetlerin ilçeye kazandırılmasında emeği geçen AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas'a, ilçe Kaymakamımıza, İl Sağlık Müdürümüze ve diğer ilgililere teşekkürlerimi iletiyorum'' dedi.

Açılış kurdelelerinin kesilmesinin ardından, protokol üyeleri ile vatandaşlar sağlık tesislerini gezdiler. Erciş'e hizmet verecek olan sağlık merkezlerinde muayene, ilaç yazımı, laboratuar hizmetleri, aile planlaması, gebelik takibi ve danışmanlığı, emzirme danışmanlığı, lohusa bakım-izlem ve danışmanlığı, bebek-çocuk takibi, bebek-çocuk-erişkin aşılama, acil müdahale, enjeksiyon, pansuman, kanser tarama gibi bir çok sağlık hizmetleri verildiği belirtildi. Toplam 3 adet ASM' de 35 hekim ve sağlık personelinin görev yaptığı ve yaklaşık 35 bin kişiye sağlık hizmeti sunacakları belirtilirken, sağlık tesislerinin 5 milyon 816 bin TL'ye mal olduğu kaydedildi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mehmet Emin Bilmez açılışların ardından, Milletvekili Arvas ve Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mehmetbeyoğlu ile birlikte ilçede bazı ailelere taziye ziyaretlerinde bulundu. Açılışlarda Van İl Sağlık Daire Müdürleri, AK Parti Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam, MHP Erciş İlçe Başkanı Fatih Köroğlu, kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
İhlas Haber Ajansı
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