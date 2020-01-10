AKINCI TİHA, ikinci defa havalandı
|10 Ocak 2020 21:48
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Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, AKINCI TİHA, test için ikinci defa havalandığını ve 1 saat 6 dakika başarıyla havada kaldığını açıkladı.
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla AKINCI TİHA'nın, test için ikinci defa havalanarak 2020 yılı ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu. Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'nın test uçuşunu, "2020'nin ilk uçuşu tamam. İkinci testte 01 saat 06 dakika başarıyla uçtu. 40'ını biraz erken olsa da uçurduk. Şimdi önümüzdeki testlere kadar hangarda dinleniyor. Gökyüzüne kavuştuğu için keyfi de yerinde. Semalarımızda Hür ve Özgür" yazısıyla paylaştı.
Ayrıca, AKINCI TİHA'nın uçuş görüntülerinin yer aldığı paylaşımda Selçuk Bayraktar, "10 Ocak 2020 Akıncı Prototip 1 hava aracımızla saat 15.00 sularında kalkış yaptık. Bu gün sistem doğrulama testi için havalanmıştık. Bütün test aşamalarını başarıyla tamamladık, birazdan hava aracımızı inişe başlatacağız. Vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
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