Usulsüz engelli raporu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Denizli'de usulsüz engelli raporu düzenleyerek devleti 1,5 milyon liranın üstünde zarara uğratan şebekeye yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Şahısların 5-10 bin TL arasında değişen tutarlarda usulsüz raporu düzenledikleri belirtildi.

'Kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık' soruşturması kapsamında polis Denizli kent merkezi Acıpayam ilçesi ve Antalya'da 45 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Usulsüz engelli raporu düzenleyerek devleti 1,5 milyon liranın üstünde zarara uğratan şebekeye yönelik polisin düzenlediği baskında aralarında kadınların da bulunduğu toplam 52 kişi gözaltına alındı.

Şebekenin 'Sağlık Kurulu Raporu' alımında özrü ve engeli bulunmadığı halde rapor alma süreci içerisinde hastane çalışanları ve doktorların bilgisi dışında özür oranlarını yükselttiği veya özrü bulunmadığı halde varmış gibi gösterdikleri belirtildi.

Denizli ve Antalya'da 45 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda toplamda 52 kişi gözaltına alınırken, şahısların 'askerliğe elverişli değildir' raporu bile hazırladıkları ortaya çıktı. Zanlılardan 50'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan 'usulsüz sağlık kurulu raporu verilen' şüphelilere hastanelerde yeniden sağlık raporu alındı. Alınan gerçek raporlarda ise şüphelilerin büyük çoğunluğunun yüzde 40 engellilik oranının altında olduğu ve engellilik durumlarının bulunmadığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıslardan Ramazan S. ve Nevzat F., sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.