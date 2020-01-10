1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hatay'da müzik öğretmenlerinden oluşan koro ilk sahnesini aldı

Hatay'da müzik öğretmenlerinden oluşan koro ilk sahnesini aldı .
 10 Ocak 2020 22:05
Yazdır
Hatay'da müzik öğretmenlerinden oluşan koro ilk sahnesini aldı

Hatay'da görev alan müzik öğretmenleri tarafından, "Hatay'da Sanat Var" projesi kapsamında oluşturulan koro, ilk konserini verdi.

Antakya Kültür Merkezi'nde 50 müzik öğretmeninin sahne aldığı konserde, Tük Halk Müziği eserleri seslendirildi.

Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli, konser sonrası yaptığı konuşmada, bu oluşumun örnek teşkil ettiğini belirterek öğretmenleri tebrik etti.

Konsere İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, İl Kültür ve Turizm müdürü Hüsnü Işıkgör ve çok sayıda öğretmen ile aileleri katıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TÜBİTAK'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması
10 Ocak 2020 21:00		 Yılın ilk ay tutulmasından önce, dolunayın parlaklığı dikkat çekti
10 Ocak 2020 19:46
24 saat açık... Sınav döneminde koridorlar bile doldu
10 Ocak 2020 19:39		 DİB Başkanı Erbaş'tan '3 çocuk' açıklaması
10 Ocak 2020 19:30
Marketlerde yeni dönem... Bu ürünlere de alarm takılacak
10 Ocak 2020 18:33		 Yaşayan hazine... 65 yıl boyunca Ahlat taşına şekil verdi
10 Ocak 2020 18:32
'Çocuklarda sanal bağımlılık ebeveynlerden kaynaklanıyor'
10 Ocak 2020 18:07		 52 yıl sonra kavuştuğu gerçek ailesiyle hasret gideriyor
10 Ocak 2020 16:59
10 yaşındaki Ceren'in tedavisi bürokrasiye takıldı
10 Ocak 2020 15:03		 Asitli saldırı mağduru Berfin ve ailesinden Erdoğan'a teşekkür
10 Ocak 2020 14:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:13 - Çankırı merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı22:05 - Hatay'da müzik öğretmenlerinden oluşan koro ilk sahnesini aldı21:50 - Usulsüz engelli raporu operasyonunda 2 kişi tutuklandı21:48 - AKINCI TİHA, ikinci defa havalandı21:45 - Erciş'te 5 milyon 816 bin TL'lik sağlık yatırımları hizmete açıldı21:24 - Iğdır merkezli 6 ilde 17 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı21:00 - TÜBİTAK'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması20:59 - Çocuğun isyanı! 'Bunlar 8 milyar yılda gidiyor'20:55 - Uzmanı uyardı...Kıyafet ve çarşafla gelen tehlike20:53 - Makamını sokak köpeğine açtı
20:51 - DEAŞ'ın sözde il sorumlusunun da arasında olduğu 13 zanlı tutuklandı20:47 - ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik yeni yaptırımları açıkladı20:43 - FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık MOBESE'ye takıldı20:38 - Torununa kavuştu, evlat nöbetindeki aileleri yalnız bırakmadı20:34 - PKK'nın yaktığı Aydos Ormanlarında mahkeme heyeti keşif yaptı20:29 - Bu üniversite savunma sanayindeki açığı kapatacak20:18 - Kayıp balıkçıları arama çalışmalarına ara verildi20:13 - İzmir'e kar 'kamyonlarla' geldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, İran ile ABD arasında büyük bir savaş çıkar mı?
ÇOK OKUNANLAR
Hükümetin asgari ücretliye 'jest miktarı' netleşti
Çalışma Bakanı'ndan 3600 Ek Gösterge ve EYT açıklaması
Doğum yapan anneye 7.500 TL destek
Güvenlik soruşturması yakınları kapsamayacak
Valilik , Ankara'da ekmeğe zam kararını, iptal etti
Emrah, Acun Ilıcalı'dan 84 bin lira tazminat kazandı
'FETÖ ile iltisaklı hakimlerin hepsini temizledik diyemeyiz'
Erdoğan, hakaret eden çocukları şiir ezberleme şartıyla affetti
İran'ın ABD'ye attığı füzeler kontrollü çıktı
Ak Partili Turan: Özgüven eksikliği yaşıyoruz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
damien comolli 2
yağmur yağarken küpünü doldurmak 2
kal gelmek 2
sol şeritte arkadan selektör yapa yapa hızla gelen araç 5
ayın enleri 1
asgari ücretliye vaat edilen jest 1
ev tozu maytı 1
Çürümenin Kitabı 1
Ajdar Anık 2
anne misafirhanesi 1
SON İLANLAR
Eskişehir Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hitit Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Kıbrıscık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Haymana Belediyesi 33 İşçi Alacak
Doğanşar Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı Alım İlanı
Ayvalık Beledyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Trabzon Arsin Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam