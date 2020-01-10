1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kurtulmuş'tan Libya'da ateşkes çağrısı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Libya'da süratli bir şekilde Ulusal Mutabakat Hükümetini destekleyen bir uluslararası baskı ortaya çıkmazsa, Libya Suriye'ye benzer bir noktaya gelebilir" dedi.
 10 Ocak 2020 22:59
Yazdır
Kurtulmuş'tan Libya'da ateşkes çağrısı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Libya'da süratli bir şekilde Ulusal Mutabakat Hükümetini destekleyen bir uluslararası baskı ortaya çıkmazsa, Libya Suriye'ye benzer bir noktaya gelebilir" dedi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen basın ödülleri töreni sonrasında Türkiye ve Rusya tarafından darbeci Hafter'e yapılan "ateşkes" çağrısına, Hafter tarafından verilen yanıtı değerlendiren AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İstanbul'da 'TürkAkım' projesinin açılışı dolayısıyla gerçekleştirilen tören öncesinde ve sonrasında yapılan görüşmelerde, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında anlaşma sağlanmış ve bu anlamda da bu Pazar sabaha karşı başlamak üzere 12 Ocak'ta başlamak üzere Libya'da ilgili bütün taraflara ateşkes çağrısında bulunulmuştur. Buna bütün uluslararası camianın da destek vermesi lazım. Hafter'in bu ateşkes çağrısına kayıtsız kalmayacağı bir ortamın uluslararası camia tarafından oluşturulması gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

Hafter'in 'darbeci' bir şekilde ortaya çıktığını, mevcut meşru hükümeti devirmek için şehir ve halka bomba yağdırdığını aktaran Kurtulmuş, "Buna rağmen Rusya Federasyonu'yla beraber ortak bir ateşkes çağrısı yapılmış, buna uymalarını temenni ederiz. Doğru olan, Libya halkının geleceği için uygun olan, Libya'nın milli menfaatlerine uygun olan bir an evvel ayın 12'sinden sonra bu ateşkesin sağlanması ve Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümetinin güçlendirilerek ilgili bütün tarafların içerisinde olacağı siyasal bir sürecin güçlendirilmesidir" dedi.

Hafter'in ateşkes çağrısına uymadığı takdirde paramparça olmuş diğer bölge ülkelerine benzer bir noktaya gelebileceğinin uyarısını yapan Kurtulmuş, "(Ateşkese uyulmazsa) Eğer bu yapılamazsa, Libya zaten paramparça olmuş diğer bölge ülkelerine benzer bir noktaya gelebilir. Şu anda bir tarafta Mısır'a yakın sınır bölgelerinde Bingazi, Derne, Tobruk tarafında Hafter grubu, diğer tarafta esas kabul edilmiş meşru hükümet Trablus'ta var ama aynı zamanda Libya'nın bazı bölgelerinde hala DEAŞ varlığının olduğunu biliyoruz. Bazı bölgelerde eski rejimden kalmış silahlı grup, aşiretlerin var olduğunu biliyoruz. Libya'da süratli bir şekilde Ulusal Mutabakat Hükümetini destekleyen bir uluslararası baskı ortaya çıkmazsa, Libya Suriye'ye benzer bir noktaya gelebilir, Yemen'e benzer bir noktaya gelebilir, belki uzun süre devam edecek iç çatışmaların büyük türbülansların içerisine girebilir" ifadelerini kullandı.

Libya'nın Kuzey Afrika'nın en önemli ülkelerinden birisi olduğunu, çok büyük imkanları bulunduğunu bildiren Kurtulmuş, "Böylesine güçlü bir ülkenin iç çatışma ortamına sürüklenmesine asla rıza göstermemek lazım. Buradan uluslararası camiayı Türkiye ve Rusya Federasyonu tarafından ilan edilen ateşkes noktasında Hafter güçlerine bir şekilde siyasal baskı yapmaya, ikna etmeye davet ediyoruz. Aksi takdirde olacak sonuçların son derece vahim olduğunu herkes tahmin edebiliyor, kestirebiliyor. Ümit ederim ki, ateşkes uygulanma imkanı bulur" değerlendirmesinde bulundu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan'a 2. kez 'Küresel Müslüman Kişilik Ödülü' verildi
11 Ocak 2020 00:14		 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşıyla telefonda görüştü
11 Ocak 2020 00:08
11 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
11 Ocak 2020 00:02		 AKINCI TİHA, ikinci defa havalandı
10 Ocak 2020 21:48
Bakan Kasapoğlu, Gazeteciler Günü'nde muhabir oldu, sokağa çıktı
10 Ocak 2020 17:57		 CHP'li Öztrak: Her 100 işsizden 27'si de üniversite mezunu
10 Ocak 2020 17:22
Melih Gökçek: Susturuyor musunuz, kapatayım mı?
10 Ocak 2020 15:51		 TBMM Başkanı Şentop'tan 'FETÖ'nün siyasi ayağı' açıklaması
10 Ocak 2020 15:47
Halk TV, Eren Erdem'i çıkardı
10 Ocak 2020 15:33		 'Arnavutluk'ta deprem konutlarının inşasına ocak sonu başlanacak'
10 Ocak 2020 15:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:24 - Mansur Yavaş, görevde yükselmedeki torpil için 'Bu ülkenin gerçeği' yanıtını verdi00:15 - Sahte polis gerçek polislere yakalandı00:14 - Erdoğan'a 2. kez 'Küresel Müslüman Kişilik Ödülü' verildi00:10 - Muğla'nın sakin tatil beldesi Güllük00:08 - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşıyla telefonda görüştü00:02 - 11 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları23:14 - TOGG: 150 bin saatlik çalışma sonunda ortaya çıktı22:59 - Kurtulmuş'tan Libya'da ateşkes çağrısı22:13 - Çankırı merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı22:05 - Hatay'da müzik öğretmenlerinden oluşan koro ilk sahnesini aldı
21:50 - Usulsüz engelli raporu operasyonunda 2 kişi tutuklandı21:48 - AKINCI TİHA, ikinci defa havalandı21:45 - Erciş'te 5 milyon 816 bin TL'lik sağlık yatırımları hizmete açıldı21:24 - Iğdır merkezli 6 ilde 17 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı21:00 - TÜBİTAK'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması20:59 - Çocuğun isyanı! 'Bunlar 8 milyar yılda gidiyor'20:55 - Uzmanı uyardı...Kıyafet ve çarşafla gelen tehlike20:53 - Makamını sokak köpeğine açtı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, İran ile ABD arasında büyük bir savaş çıkar mı?
ÇOK OKUNANLAR
Sahte polis gerçek polislere yakalandı
Mansur Yavaş, görevde yükselmedeki torpil için 'Bu ülkenin gerçeği' yanıtını verdi
Muğla'nın sakin tatil beldesi Güllük
Erdoğan'a 2. kez 'Küresel Müslüman Kişilik Ödülü' verildi
11 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşıyla telefonda görüştü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Asena İrmikci 1
Laz kit 1
martı 2
damien comolli 2
yağmur yağarken küpünü doldurmak 2
faturaların hepsini aynı gün yatırmak 1
banknotun madeni paradan daha değerli olması 1
azimut halkası 2
Atsız 1
Tavuk keser gibi adam öldürmek 1
SON İLANLAR
Eskişehir Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hitit Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Kıbrıscık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Haymana Belediyesi 33 İşçi Alacak
Doğanşar Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı Alım İlanı
Ayvalık Beledyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Trabzon Arsin Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam