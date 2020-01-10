TOGG: 150 bin saatlik çalışma sonunda ortaya çıktı
|10 Ocak 2020 23:14
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz yılın son günlerinde tanıtılan ve büyük beğeni alan Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin yeni video yayınlandı. En önemli adımın tüketicilerin istek ve beklentileri doğrultusunda atıldığı belli edilen paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye'ye ait, küresel bir mobilite markası ortaya çıkarmak hedefiyle başladığımız yeni lige yolculuk'ta ilk ve en önemli adım tüketicilerin istek ve beklentileri doğrultusunda atıldı.
Türkiye'nin Otomobili , TOGG tasarım ve mühendislik ekibinin liderliği, Murat Günak'ın uzman danışmanlığı ve Pininfarina'nın küresel tecrübesiyle toplam 150 bin saatlik bir çalışma sonunda ortaya çıktı.
Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye'ye ait, küresel bir mobilite markası ortaya çıkarmak hedefiyle başladığımız #YeniLigeYolculukta ilk ve en önemli adım tüketicilerin istek ve beklentileri doğrultusunda atıldı. pic.twitter.com/ETkyeKC7iDTürkiye'nin Otomobili (@TOGG2022) January 10, 2020
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