Erdoğan'a 2. kez 'Küresel Müslüman Kişilik Ödülü' verildi
|11 Ocak 2020 00:14
|Yazdır
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yayımlanan Muslim News Nigeria gazetesince 2019 yılı "Küresel Müslüman Kişilik Ödülü"nün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilmesi kararlaştırıldı.
Gazetenin editörü Raşid Ebubekir, 2019 yılı "Küresel Müslüman Kişilik Ödülü" sonuçlarını açıkladı.
Ebubekir, 2018 yılında da ödülün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verildiğini belirterek, "Hem İslam dünyasında hem de uluslararası camiada tartışmasız etkisi ve gücü nedeniyle bu sene de Erdoğan ilk sırada yer aldı." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman mazlumların yanında olduğuna dikkati çeken Ebubekir, "Erdoğan, Suriye, Myanmar, Keşmir ve Filistin konularında sesini her zaman yükseltti." dedi.
Ebubekir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuala Lumpur Zirvesi'nde de Müslümanların birlik ve beraberliği için çabaladığını kaydetti.
İkincilik ödülü Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'e, üçüncülük ödülü Somali asıllı Müslüman Kongre üyesi İlhan Omar'a, dördüncülük ödülü de Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow'a verildi. Sıralamada beşinci ise Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil oldu.
Ayda iki defa çıkan Muslim News Nigeria, Nijerya'daki Müslümanlar başta olmak üzere İslam dünyasından haberleri sayfalarına taşıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşıyla telefonda görüştü
11 Ocak 2020 00:08
|11 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
11 Ocak 2020 00:02
|Kurtulmuş'tan Libya'da ateşkes çağrısı
10 Ocak 2020 22:59
|AKINCI TİHA, ikinci defa havalandı
10 Ocak 2020 21:48
|Bakan Kasapoğlu, Gazeteciler Günü'nde muhabir oldu, sokağa çıktı
10 Ocak 2020 17:57
|CHP'li Öztrak: Her 100 işsizden 27'si de üniversite mezunu
10 Ocak 2020 17:22
|Melih Gökçek: Susturuyor musunuz, kapatayım mı?
10 Ocak 2020 15:51
|TBMM Başkanı Şentop'tan 'FETÖ'nün siyasi ayağı' açıklaması
10 Ocak 2020 15:47
|Halk TV, Eren Erdem'i çıkardı
10 Ocak 2020 15:33
|'Arnavutluk'ta deprem konutlarının inşasına ocak sonu başlanacak'
10 Ocak 2020 15:19