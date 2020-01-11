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Mansur Yavaş, görevde yükselmedeki torpil için 'Bu ülkenin gerçeği' yanıtını verdi

Ankara Büyükşehir Belediyesinde görevde yükselme sözlü sınavında, yazılıda yüksek puan alanlara sözlüde düşük puan verilmesi, Büyükşehir Belediyesinde gündeme getirildi. Mansur Yavaş, soru önergesi sonrasında yaptığı açıklamada, ülkemizde yazılı sınavdan sonra sözlü sınav yapılmasının "bu ülkenin bir gerçeği olduğu" şeklinde cevap verdi.
 11 Ocak 2020 00:24
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Mansur Yavaş, görevde yükselmedeki torpil için 'Bu ülkenin gerçeği' yanıtını verdi

2020 yılının Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısının ilk oturumu, Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi.

Oturumda Meclis üyeleri, 06/10/2019 tarihinde Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınavında başarılı olan personele, 12/12/2019 tarihinde yapılan sözlü mülakatlarda düşük puan verilmesini gündeme taşıdı.

Liyakatin esas alınmadığı ve torpil uygulamasının yapıldığını belirten soru önergesinde "Belediye personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü sınavında torpilli kişilere, yazılıda düşük puan almalarına rağmen mülakat ile yüksek puanlar verildiği, yazılı sınavdan 85 ve üzeri alan personele ise mülakatta başarılı cevaplar verdikleri halde 42,00 ve 43,00 gibi düşük notlar verilerek elenmesinin" nedeni soruldu.

Ayrıca verilen soru önergesinde, yazılı sınavda yüksek puan alanlar personel arasında Yüksek Lisansını tamamlamış hatta Doktora öğrencilerinin bulunduğunun bilindiği, liyakatli, işini en iyi yapan bu personelin hangi kriterlere göre elendiği sorulmuştur.

Soru önergesinde yer alan diğer sorular şu şekildedir:

1) Yazılı sınav sonuçları herkesin görebileceği şekilde açıklanmışken, sözlü sınav sonuçları neden gizlenmiştir.
2) Adaylara, siyasi düşüncelerinden dolayı düşük puan verildiği doğru mudur?
3) Sınavda başarılı olanların, yazılı sınav puanı ile sözlü sınav puanı arasındaki fark normal midir?
4) Birbirine benzer soruları içeren sınavda, yazılı sınavda yüksek ama sözlü sınavda düşük puan alan aday, bu kısa sürede bildiklerini mi unutmuştur?
Aksi durumda, yazılı sınavda düşük ama sözlü sınavda yüksek puan alan aday, bu kısa sırada nasıl bir gayret ile bu başarıyı elde etmiştir?
5) Mülakatta sorulan sorular kim ya da kimler tarafından hazırlanmakta, hangi kritere göre belirlenmektedir?
6) Gidriği mülakatta tüm soruları cevaplamasına rağmen düşük puan alan adayların, iş motivasyonlarının düşmesinden kim sorumludur?
7) Belediyede bu sınav örneğinde olduğu gibi başarı kriteri var mıdır?

MANSUR YAVAŞ'TAN MÜLAKAT BU ÜLKENİN GERÇEĞİ CEVABI

Seçimden önce personel alımında ve atamalarında liyakate önem verileceğini ve hakkaniyetli davranılacağını belirten Başkan Mansur Yavaş, bu önergeye "sözlü mülakatta tüm sendikalardan personelin alınmasına özen gösterildiği, ancak Türkiye'de böyle bir uygulamanın olduğu ve yazılı sınavlar konusunun net olmadığını" söyleyerek, mülakatlarda liyakatin ve hakkaniyetin dikkate alınmadığını vurgulamış ve önergeye yazılı cevap verileceğini belirtmiştir.

Memurlar.Net - Özel

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