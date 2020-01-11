Ali Yalçın: 1000 sözleşmeli personeli işten çıkardılar
|11 Ocak 2020 00:43
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Ali Yalçın: 1000 sözleşmeli personeli işten çıkardılar
İbrahim Keresteci Basın Ödülleri töreninde konuşan Ali Yalçın, bazı belediyelerin 31 Mart sonrasında 1000 sözleşmeli personeli işten çıkardıklarını açıkladı
Bem-Bir-Sen tarafından, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında, İbrahim Keresteci Basın Ödülleri töreni düzenlendi.
31 Mart seçimlerinden sonra ortaya çıkan tablonun işlerini güçlendirmesine karşın sorumluluklarının daha da arttığını belirten Memur Sen Başkanı Ali Yalçın, "31 Mart'tan sonraki süreçte arkadaşlarımız, baskıyla mobbingle yıldırmayla bizden istifa ettirildi, bir başka konfederasyona aktarıldı, ondan sonra atıldı." dedi.
Yalçın, Memur-Sen ailesi olarak bu kişilerin mücadelesini bayraklaştırdıklarını ve itirazlarını her fırsatta dile getirdiklerini aktardı. Şu ana kadar atılanların sayısının bini bulduğunu belirten Yalçın, şöyle konuştu:
"17 yıllık çalışanı işten attılar. Bunu kim yaptı? 'Benim babam işçi, emekçi taraftarıyım, kimsenin işine dokunmayacağız' diyen Fatma Hürriyet yaptı, İzmit Belediyesi yaptı. Bunu kim yaptı? Odunpazarı, Antalya, Sinop yaptı. HDP ve CHP Belediyelerinin çoğunlukta olduğu belediyelerde emekçilerin işine son verildi. İki satır yazıyla ekmekleri ellerinden alındı. Buna ilişkin itirazımızı ifade ettik. Partilerinin grup toplantısında kabadayı kabadayı cümle kuran Kılıçdaroğlu'nun yüzüne haykırıyorum. Bolu'dan işçiler günlerce yürüyüş yaptılar. 1500 kişiyle karşıladık. Bir gün de beraber yürüyerek, 'Bizim adımız memur, sizin adınız işçi ama ikimiz de emekçiyiz' diyerek beraber yürüyerek, kabadayı kabadayı cümle kurup 'Biz emekçinin teminatıyız başı ağrıyan bize gelsin' diyenlere gidildiğinde kapının önünde muhatap bulunmadı."
Yalçın, hangi siyasi parti olursa olsun haksızlığı dile getireceklerini, konuya "birisi yapıyorsa günah, diğeri yapıyorsa mübah" diye bakmadıklarını söyledi.
Bu konuda bir yasal düzenleme yapılabileceğini ifade eden Yalçın, "31 Mart milat kabul edilerek, 31 Mart'tan bugüne mesleği, ekmeği elinden alınmış bini bulan insan da dahil olmak üzere tamamı kadroya geçirilebilir, ekmekleri iade edilebilir ve bu anlamda samimiyetsiz belediye başkanlarının, samimiyetsiz parti liderlerinin iki dudağının arasına insanların ekmeğiyle emeği hapsedilmeyebilir." dedi.
Yalçın, tüm siyasi partileri bu konuda duyarlı olmaya çağırdı.
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