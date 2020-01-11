SUT Tebliğinde değişiklik yapıldı
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
|11 Ocak 2020 01:04
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Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yaptı. Değişiklikler 11 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. İşte yapılan değişiklikler:
-- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
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