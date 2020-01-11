1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

SUT Tebliğinde değişiklik yapıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 11 Ocak 2020 01:04
Yazdır
SUT Tebliğinde değişiklik yapıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yaptı. Değişiklikler 11 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. İşte yapılan değişiklikler:

-- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

-- Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
9 enstitü ve 1 yüksekokul kapatıldı
08 Ocak 2020 08:00		 2020 yılı Memur maaş katsayı genelgesi yayımlandı
06 Ocak 2020 18:53
Lojman kiralarına dair tebliğ Resmi Gazetede yayımlandı
03 Ocak 2020 07:48		 Uzlaştırmacı sınavında başarılı sayılma şartı değişti
01 Ocak 2020 00:50
Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Yönetmeliği yayımlandı
31 Aralık 2019 22:23		 2020 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Resmi Gazete'de
31 Aralık 2019 08:41
Kamu alacaklarındaki, gecikme zammı oranı düşürüldü
30 Aralık 2019 01:01		 64 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği
28 Aralık 2019 00:08
Gelir vergisine dair 2020 yılı Gelir Vergisi Genel Tebliği
27 Aralık 2019 20:51		 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklik yapıldı
26 Aralık 2019 10:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:15 - RTÜK üyeliği düşürülmüştü: Mahkemeden Faruk Bildirici'ye ret01:04 - SUT Tebliğinde değişiklik yapıldı01:01 - Bakanın talimatlarını dinlemeyen Genel Müdürler var00:43 - Ali Yalçın: 1000 sözleşmeli personeli işten çıkardılar00:24 - Mansur Yavaş, görevde yükselmedeki torpil için 'Bu ülkenin gerçeği' yanıtını verdi00:15 - Sahte polis gerçek polislere yakalandı00:14 - Erdoğan'a 2. kez 'Küresel Müslüman Kişilik Ödülü' verildi00:10 - Muğla'nın sakin tatil beldesi Güllük00:08 - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşıyla telefonda görüştü00:02 - 11 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
23:14 - TOGG: 150 bin saatlik çalışma sonunda ortaya çıktı22:59 - Kurtulmuş'tan Libya'da ateşkes çağrısı22:13 - Çankırı merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı22:05 - Hatay'da müzik öğretmenlerinden oluşan koro ilk sahnesini aldı21:50 - Usulsüz engelli raporu operasyonunda 2 kişi tutuklandı21:48 - AKINCI TİHA, ikinci defa havalandı21:45 - Erciş'te 5 milyon 816 bin TL'lik sağlık yatırımları hizmete açıldı21:24 - Iğdır merkezli 6 ilde 17 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, İran ile ABD arasında büyük bir savaş çıkar mı?
ÇOK OKUNANLAR
Mansur Yavaş, görevde yükselmedeki torpil için 'Bu ülkenin gerçeği' yanıtını verdi
Bakanın talimatlarını dinlemeyen Genel Müdürler var
Sahte polis gerçek polislere yakalandı
Ali Yalçın: 1000 sözleşmeli personeli işten çıkardılar
Muğla'nın sakin tatil beldesi Güllük
Erdoğan'a 2. kez 'Küresel Müslüman Kişilik Ödülü' verildi
SUT Tebliğinde değişiklik yapıldı
RTÜK üyeliği düşürülmüştü: Mahkemeden Faruk Bildirici'ye ret
11 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşıyla telefonda görüştü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gmail hesabını davetiye ile almak 2
anne misafirhanesi 1
satılık anne sütü 2
ıslak mendil 2
kal gelmek 2
ev tozu maytı 1
encarta 1
asgari ücretliye vaat edilen jest 1
azimut halkası 2
gazetelerde çıkan fos transfer haberleri 1
SON İLANLAR
Eskişehir Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hitit Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Kıbrıscık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Haymana Belediyesi 33 İşçi Alacak
Doğanşar Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı Alım İlanı
Ayvalık Beledyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Trabzon Arsin Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam