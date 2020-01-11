RTÜK üyeliği düşürülmüştü: Mahkemeden Faruk Bildirici'ye ret
Ankara 9. İdare Mahkemesi, RTÜK üyesi olan Faruk Bildirici'nin üyeliğinin düşürülmesi kararının yürütmesinin durdurulması talebini reddetti
|11 Ocak 2020 01:15
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Ankara 9. İdare Mahkemesi, Faruk Bildirici'nin RTÜK üyeliğinin düşürülmesi kararı yürütmesinin durdurulması talebini reddetti.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun tarihinde bir ilk olarak Faruk Bildirici'nin üyeliğini, "tarafsızlığını yitirdiği" iddiasıyla AK Parti ve MHP kontenjanından seçilen üyelerin oylarıyla yapılan oylama sonucunda sonlandırılmıştı. Üyelik düşürme kararına gerekçe olarak, Bildirici'nin CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'le basın toplantısı yapması nedeniyle "tarafsızlığını yitirmiş olması" gösterildi.RTÜK: Bildirici'nin üyeliği gizli bilgileri paylaştığı için düşürüldü
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