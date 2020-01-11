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İzmir'de 2.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD'da yer alan bilgilere göre İzmir'de 2.3 büyüklüğünde 04.07'de deprem meydana geldi.
 11 Ocak 2020 06:35
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İzmir'de 2.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD'da yer alan bilgilere göre İzmir'de 2.3 büyüklüğünde 04.07'de deprem meydana geldi. Depremi en çok hisseden illerden biri Denizli oldu. Derinliği 7.97 km olarak açıklanan deprem sosyal medyada gündeme oturdu. Birçok Twitter kullanıcısı hesaplarından deprem tweeti attı.

Kandilli, depremin büyüklüğünü 2.2 olarak açıkladı.
Anadolu Ajansı
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