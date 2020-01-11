Suriye'ye insanlık kapıları kapatıldı
|11 Ocak 2020 06:11
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Suriye'ye 2014 yılından beri insani yardımların yapıldığı sınır kapılarının sayısı, Rusya'nın veto tehdidinin ardından dörtten ikiye indirildi.
Süre 6 ay uzatıldı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'ye sınır ötesi yardımlar yapılmasına olanak sağlayan kararın süresinin dolmasına saatler kala, uzun süren müzakerelerin ardından yardım mekanizmasının görev süresini 6 ay daha uzattı.
Daimi üyeler çekimser
Karar, Rusya ve Çin'in çekimser kalmasıyla kabul edildi ancak sınır kapıların sayılarının azaltılmasından memnun olmayan ABD ve İngiltere de oylamada çekimser kaldı. Karara 11 ülke ise destek verdi.
Suriyeli çocuğun insanlığı utandıran görüntüsü
Suriye'de Rusya ve rejime ait savaş uçakları, Halep kent merkezinde Esed güçlerinin kuşatmasındaki Bustan el Kasr semtine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu, bölgedeki binalar hasar gördü. Saldırı sonucu yaralananlar, çevredeki sahra hastanelerine nakledilerek tedavi altına alındı. Enkazdan kurtarılan küçük bir çocuğun yüzündeki şaşkınlık, çaresizlik, küskünlük ve sessizlik insanlığı bir kez daha utandırdı.
Kapı sayısı yarıya düşürüldü
Almanya ve Belçika tarafından hazırlanan tasarıya Rusya'nın itirazları ve veto tehdidi üzerine, insani yardımların girdiği mevcut sınır kapılarının sayısı yarıya düştü.
2014 yılından beri her yıl 12 aylığına yenilenen BMGK kararı ise bu kez ancak 6 ay uzatılabildi.
Türkiye kapılarından devam edilecek
Daha önce ikisi Türkiye'den olmak üzere dört sınır kapısından yapılan insani yardımlar bundan sonra sadece iki sınır kapısından gönderilebilecek. Çıkan kararla İnsani yardımlar, Türkiye ile olan Babüsselame ve Babülhava sınır kapılarından yapılmaya devam edecek.
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