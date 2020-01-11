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Gökyüzünde Müslüman dayanışması

Gökyüzünde Müslüman dayanışması
 11 Ocak 2020 06:50
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Gökyüzünde Müslüman dayanışması


TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, milli savaş uçağı ve Hürjet için Malezya'ya, Gökbey için de Malezya, Pakistan ve Kazakistan'a ortak üretim teklif ettiklerini belirterek "MMU, Müslümanların ilk büyük savaş uçağı, Gökbey de ilk helikopteri olacak. Atak-2 ise ilk büyük helikopteri olacak. Tüm bunları ortak yapıp Uzak Doğu pazarına uzanmak istiyoruz" dedi.

Türkiye, özgün hava platformlarının ortak üretimi için ortaklık arayışına girdi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, milli savaş uçağı için Malezya'ya, milli helikopter Gökbey için de Malezya, Pakistan ve Kazakistan'a ortak üretim teklifinde bulunduklarını açıkladı. Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'i TUSAŞ'ta ağırladıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya ziyaretinde de kendisiyle görüşme fırsatları olduğunu dile getiren Kotil "Malezya, Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi'ne davet ediliyor. Malezya'da bir kompozit vadisi kuruldu. Belki de şimdi nasiptir, projelerimizi oraya ihraç etmek istiyoruz. Görüşmelerimiz o yönde oldu. Kendileri çalışıp bize dönecekler. Bu kadar büyük bir proje, tek Türkiye için olmaz. Daha çok müşterisi olması gerekiyor. 'Bitirelim sonra satarız' da bir metot ama ortak almak daha iyi" dedi. Malezya'ya jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet için de davette bulunduklarını ifade eden Kotil, şunları kaydetti: Hürjet'e ortak olun, dedik. Hürjet çok iyi bir uçak. Hem hafif saldırı uçağı hem de eğitim uçağı. İlgilerini çekti. Pozitif bir yaklaşım bekliyoruz. Atak-2 daha büyük proje. Dünya ile paylaşabileceğimiz teknoloji transferi olarak Hürkuş, Hürjet, Gökbey, Milli Muharip Uçak, Anka ve Aksungur'u paylaşabiliriz. Bunlarla dışarıya ortak yapım olarak gidebiliriz" dedi.

Uçak üretiminin yanı sıra genel maksat helikopteri Gökbey için Malezya, Pakistan ve Kazakistan'da ortak üretim teklifinde bulunduklarını dile getiren Kotil, "Tüm bunları ortak yapıp Uzak Doğu pazarına uzanmak istiyoruz. Ülkelerin birbirlerine ihtiyaçları var. İlk defa Müslüman ülkeler böyle sistemlere sahip oluyorlar. MMU, Müslümanların ilk büyük savaş uçağı, Gökbey de Müslümanların ilk helikopteri olacak. Atak-2 ilk büyük helikopteri olacak. Malezya, Endonezya, Bangladeş, Pakistan ve Kazakistan gibi bir dizi ülke bizim için çok önemli. Onun için iş birliğine gerek var" diye konuştu.
Türkiye
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