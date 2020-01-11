AK Parti'den sosyal medya tedbiri
|11 Ocak 2020 07:16
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Yayınlayacakları sosyal medya etik kuralları listesinin herkesi bağlayacağını belirten Ünal şunları kaydetti:
Özellikle sosyal medyada yalan haber ciddi bir problem teşkil ediyor. Geçtiğimiz günlerde benzer bir olay yaşadım, söylemediğim kullanmadığım bir cümle üzerinden bir haber yapıldı. Yanlış olduğunu ifade edene kadar kamuoyu yanlış bilgilendirilmiş oluyor.
Öncelikle 2 milyon 100 bin teşkilat mensubumuzu bu etik kurallara uymakla sorumlu ve hükümlü kılacağız.
Bunun yanı sıra, hemen doğruluğu teyit anlamında belli prizmalar da oluşturacağız. Yalan haberleri deşifre etmeden tutun, bir haberin doğruluğunu teyit etmeye varıncaya kadar hem kendimize dönük hem dışa dönük bir çalışma içerisindeyiz. Edindiğimiz haberlere göre özellikle sosyal medyada belli kişilere ve kurumlara dönük ciddi bir dezenformasyon çalışması ve algı operasyonu hazırlıkları var. Bu çalışma, özellikle kamuoyunda infial oluşturacak bir takım etki ajanlarına karşı da ciddi bir anlam taşıyor.
Birilerinin söylediği yalanlar karşısında savunmaya çekilmek yerine, deşifre edip bunların üstüne gideceğimiz bir mekanizma oluşturacağız. AK Parti ve Erdoğan düşmanlığı ile nefret dili kullanarak Türkiye'ye karşı özellikle sosyal medya üzerinden Türkiye'nin istikrarını, bölgede oynadığı önemli rolü zaafa uğratmak isteyen bir takım yapıların bilerek ya da bilmeyerek ekmeğine kimsenin yağ sürmemesi gerekir. Bu bir siyasi mesele değil milli meseledir.
Damla Peker
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