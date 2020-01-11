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FETÖ'cü binbaşıyı eski eşi yakalattı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, polis firari eski binbaşıyı boşandığı eşiyle işbirliği yapıp yakaladı<
 11 Ocak 2020 09:00
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FETÖ'cü binbaşıyı eski eşi yakalattı

Ankara'da, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada, daha önce gözaltına alınan ve itirafçı olan bir mahrem imamın ifadesi ve fotoğraflardan teşhisiyle deşifre edilen, biri görevden uzaklaştırılmış binbaşı, 3'ü ihraç edilmiş teğmen, 7'si aktif görevde biri ise emekli astsubay 12 asker gözaltına alındı.

"ByLock" kullandıkları da belirlenen şüphelilerden binbaşının, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edildiği belirlendi. Polis, boşandığı eşiyle işbirliği yaparak, firari eski binbaşıyı yakaladı. Yurt genelinde yapılan operasyonlarda ise çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyonlardan bazıları şöyle:

  1. Iğdır merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, 7'si de daha önce kamu görevinden ihraç edilen 17 şüpheli gözaltına alındı.
  2. Balıkesir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda biri eski 2 astsubay, biri araştırma görevlisi, diğerleri de öğretmen ve serbest meslek sahibi 6 şüpheli gözaltına alındı. Sivas merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 4 astsubay ve bir doktor gözaltına alındı.
  3. Edirne'nin Doyran köyünden Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı. FETÖ şüphelilerinin sahte kimlik ve sahte pasaport düzenleyip kaçmalarını sağlayan 5 insan taciri de tutuklandı.
  4. Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda ise 8 şüpheli gözaltına alındı.
Sabah
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