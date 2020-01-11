FETÖ'cü binbaşıyı eski eşi yakalattı

Ankara'da, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada, daha önce gözaltına alınan ve itirafçı olan bir mahrem imamın ifadesi ve fotoğraflardan teşhisiyle deşifre edilen, biri görevden uzaklaştırılmış binbaşı, 3'ü ihraç edilmiş teğmen, 7'si aktif görevde biri ise emekli astsubay 12 asker gözaltına alındı.

"ByLock" kullandıkları da belirlenen şüphelilerden binbaşının, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edildiği belirlendi. Polis, boşandığı eşiyle işbirliği yaparak, firari eski binbaşıyı yakaladı. Yurt genelinde yapılan operasyonlarda ise çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyonlardan bazıları şöyle: