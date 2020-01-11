Anneye yarım çalışma parası verilmesinin şartları
|11 Ocak 2020 09:15
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Çalışan anneler için getirilen yarım çalışma tam maaş uygulamasında ödenekler yeni asgari ücretle birlikte arttı. Anneler çocuk sayısına göre analık izinleri bittikten sonra birinci çocuk için 60, ikinci çocukta 120 ve üçüncü çocukta 180 gün yarım çalışma yapabiliyor. Çoğul doğumlarda bu sürelere 30 gün ekleniyor. Çocuğun engelli doğması halinde bu süreler 360 gün olarak uygulanıyor. Bu sürelerde işveren yarım maaş öderken, anneye İŞKUR tarafından yarım çalışma ödeneği de veriliyor. Böylece ödemeler birinci çocukta 30 gün, ikinci çocukta 60 gün ve sonraki doğumlarda 90 gün olarak yapılıyor.
ŞARTLAR NELER?
* İşçinin adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması,
* Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması,
* Analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunması gerekiyor.
NE KADAR ÖDENİYOR?
2020 için asgari ücretin brüt miktarı 2.943 lira oldu. Günlük tutar ise 98.10 TL olarak belirlendi. Bir aylık yarım çalışma ödeneği ise 98.10 X 15 gün hesabıyla 1.471 lira 50 kuruş oluyor. İlk çocuğunu dünyaya getiren bir anne damga vergisi hariç toplamda 2 bin 943 lira ödenek alacak. Bundan binde 7.59 oranında vergi kesildiğinde eline geçecek para ise 2 bin 920 lira 67 kuruş olacak. Hak sahibi ödemeyi nüfus cüzdanı ile herhangi bir PTT şubesinden alabiliyor.
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