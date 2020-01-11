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5 yıl zarar eden şirkette patron imtiyazına son

SPK, 5 yıl üst üste zarar yazan borsadaki şirketlerle ilgili önemli bir karar aldı. Kurul, bu şirketlerde oy hakkı ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazları kaldırabilecek. Kararla piyasa dalgalanmaları azalacak
 11 Ocak 2020 09:45
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5 yıl zarar eden şirkette patron imtiyazına son

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul yönetiminin, pazar gruplarının yeniden yapılandırılmasından VİOP'ta akşam seansının devreye alınmasına kadar attığı önemli adımlarla, ekonomideki rolünü artırmayı hedeflediği sermaye piyasalarında tarihi bir karar daha alındı.

MAKUL ZARAR HARİÇ

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle, finansal tablolarına göre üst üste 5 yıl dönem zararı eden (faaliyetlerinin makul ve zorunlu kıldığı haller saklı kalmak kaydıyla) halka açık ortaklıklarda, oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazlar kurul kararıyla kalkacak. Söz konusu 5 yıllık süre, halka açık ortaklık statüsünün kazanıldığı yıldan sonra başlayan ilk yıllık hesap dönemi itibarıyla hesaplanacak. Tebliğde, "finansal tablolara ilişkin esaslar", "faaliyetlerin makul ve zorunlu kıldığı haller nedeniyle muafiyet", "esas sözleşmenin değiştirilmesi" ve "pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı hal" ve "kurulca yapılacak bildirimler", "sorumluluk" başlıkları altında maddeler belirlendi.

Son bölümde yer alan "istisna" başlığı altındaki maddelere göre, oy hakkına ve/veya yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyaz veren payların kamu kurum ve kuruluşlarına ait olması halinde tebliğ hükümleri uygulanmayacak.

2013 SONRASI KAPSAMDA

Oy hakkına ve/veya yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazlı payların bir kısmının kamu kurum ve kuruluşlarına, bir kısmının ise diğer kişilere ait olması durumunda, kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan imtiyazlı paylar dışında kalan diğer imtiyazlı payların imtiyazları kurul kararı ile kaldırılacak. Geçiş sürecinin belirlendiği maddeler kapsamında ise, halka açık olan ortaklıklar için 5 yıllık sürenin hesaplanmasına; hesap dönemi takvim yılı olan halka açık ortaklıklar için 31 Aralık 2013'te sona eren hesap dönemi, özel hesap dönemine sahip olan halka açık ortaklıklar için 2014 içinde sona eren yıllık özel hesap dönemi itibarıyla başlanacak.

YABANCI GİRİŞİ ARTAR

Analistler, bu kararla birlikte borsada işlem gören şirketlerin gerçek değerlerine ulaşacağına vurgu yapıyor. İmtiyazlı hissenin kalkması ile birlikte yatırımcıların günlük fiyat hareketlerine değil, daha çok şirketin temel verilerine odaklanacağını ifade eden uzmanlar, piyasadaki dalgalanmaların azalacağını ve Türkiye'ye para girişinin hızlanacağını kaydetti. Karar, patronları da borsada alım yaparak hisselerine sahip çıkmak zorunda bırakacak.

16 ŞİRKET GÖZLEM ALTINDA

Hisse senetleri Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin açıkladığı son finansal tablolara göre 2014'ten başlamak üzere 23 şirket son 5 yılı zararla tamamladı. Bu şirketler Ak Enerji, Anadolu Grubu Holding, Fenerbahçe, Kervansaray Yatırım Holding, Martı Otel, Global Yatırım Holding, Söktaş, Dardanel, Trabzonspor, Orma, Utopya, Altınyağ, Çemaş, Viking Kağıt, Eminiş Ambalaj, Özbal Çelik Boru, Mensa, Birlik Mensucat, Birko Mensucat, Bomonti Elektrik, Diriteks, Karsusan ve Doğusan oldu. Bu şirketlerden Bomonti, Çemaş, Dardanel, Fenerbahçe, Karsusan, Trabzonspor ve Utopya Turizm 2019 yılında kara geçti.

SPK: KAYYUM ATAMA SÖZ KONUSU DEĞİL

SPK tarafından yapılan açıklamada, "Kurulca imtiyazların kaldırılması yönünde karar alınan şirketlerin yapacakları ilk genel kurul toplantısında esas sözleşmelerinde gerekli değişiklikleri yapmaları öngörülmüştür. Tebliğle getirilen düzenleme oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazların kaldırılmasına yönelik olup kurul tarafından herhangi bir şekilde tebliğ kapsamına girecek şirketlere kayyum ve/veya yönetim kurulu üyesi atanmasına dönük değildir. Üst üste beş yıl dönem zararı eden şirketlerin zarara neden olan faaliyetlerinin makul ve zorunlu kıldığı hallere ilişkin açıklamalarını kurula iletmeleri öngörülmüş ve makul ve zorunlu halin varlığına ilişkin Kurulca yapılacak değerlendirmede dikkate alınabilecek bazı durumlar düzenlenmiştir" denildi.

Oktay Özdabakoğlu
Sabah
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