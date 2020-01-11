İşsiz sayısı 2 ayda 254 bin azaldı

Dengelenme sürecinde enflasyonu hedefin de altına indiren, tarihinin en yüksek cari fazlasını veren ve ekonomide tekrar büyüme patikasına geçen Türkiye, istihdamda da atılan adımların meyvelerini toplamaya başladı. Eylülde yüzde 13.8 olan işsizlik, ekimde yüzde 14.4 ile 4 ayın en düşük seviyesine geriledi. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik ise yüzde 13.6 ile 9 ayın en düşük seviyesine indi. Ağustos ayında yüzde 27.4'e yükselen genç nüfusta işsizlik ise ekimde yüzde 25.3'e geriledi.

HEDEF YAKALANACAK

Ağustosta 4 milyon 650 bin olan işsiz sayısı, eylülde 4 milyon 566 bine, ekimde ise 4 milyon 396 bine geriledi.

İşsiz sayısında 2 ayda 254 bin, 1 ayda ise 170 bin azalış yaşandı. Şubat 2019'da işsizlik yüzde 14.7 olurken, işsiz sayısı 4 milyon 730 bine ulaşmıştı.

Hükümetin reel sektöre artan desteği ve faiz indirimleri ile güçlenen toparlanma o tarihten bu yana rakamlara olumlu yansıdı. Ocak 2019'dan bu yana istihdam edilenlerin sayısı 1 milyon 186 bin kişi arttı. Ekonomideki toparlanmanın kasım ve aralık aylarında istihdama yansımasının belirginleşeceğine dikkat çeken analistler, işsizliğin 2019'u Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde belirlenen yüzde 12.9 hedefi civarında tamamlayacağı görüşünde.