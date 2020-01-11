Mahkemeden, ihraç kişiye emekli ikramiyesini faizli ödeyin kararı
|11 Ocak 2020 09:50
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28/11/2016 tarihinde ihraç olan bir polis memuruna, emekli aylığı bağlanmış ancak emekli ikramiyesi ödenmemiştir.
Emekli ikramiyesi ödenmesi için açılan davada idare mahkemesi davacı lehine karar vermiş ancak SGK, mahkeme kararında faize dair bir hüküm yer almadığı için, emekli ikramiyesini aradan geçen sürede oluşan değer kaybını gideren bir faiz uygulamadan vermiştir.
Bu kez de emekli ikramiyesi için faiz uygulanması gerekçesiyle 2. bir dava daha açılmıştır.
Ankara 3. İdare Mahkemesi, emekli ikramiyesinin ödenmemesinde SGK'nın kusuru olduğunu belirterek, polis memurunun uğradığı zararın başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faizle ödenmesine karar vermiştir.
Bu kararla, idarenin eylemlerinden doğan maddi zararların yasal faizle beraber ödenmesi gerektiği bir kez daha mahkeme kararıyla tespit edilmiştir.
İŞTE MAHKEME KARARI
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