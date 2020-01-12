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Sağlık Bakanlığı, 2019/7 ile yerleşenler için hala açıklama yapmadı

Sağlık Bakanlığı 2019/7 KPSS tercihlerinde yerleşen adaylardan isteyeceği belgeleri hala açıklamadı
 12 Ocak 2020 00:04
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Sağlık Bakanlığı, 2019/7 ile yerleşenler için hala açıklama yapmadı

Sağlık Bakanlığına ait 8 bin 845 sözleşmeli pozisyonun yer aldığı 2019/7 KPSS tercih sonuçları 27 aralık 2019 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanmıştır.

Aynı gün bir açıklama yapan Sağlık Bakanlığı "Yerleşenlerin göreve başlama işlemleri hakkında Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) daha sonra detaylı duyuru yapılacaktır." demiştir.

Ancak 15 günlük bir süre geçmiş olmasına rağmen Sağlık Bakanlığı hala bir açıklama yapmamıştır.

Yerleşen adaylar, Sağlık Bakanlığının bir an önce açıklama yaparak, isteyeceği belgeleri ilan etmesini ve yerleşenleri işe başlatmasını istemektedir.

Memurlar.Net
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