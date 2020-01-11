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Darbe girişimini duruşmada böyle anlattı

Darbeci tabur komutanı eski yarbay Murat Bolat, "Vicdanımı rahatlatmak için anlatıyorum" diyerek başladığı konuşmasında, devletin zirvesindeki isimleri kaçırma planını detaylarıyla anlatıyor
 11 Ocak 2020 10:20
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Darbe girişimini duruşmada böyle anlattı

DARBE GİRİŞİMİNİ BÖYLE ANLATTI

15 Temmuz darbe girişiminin detayları, çok sayıda itirafçının yazılı ifadelerinden, savcılıklarca hazırlanan iddianamelerden öğrenildi. Darbeci tabur komutanı eski yarbay Murat Bolat, "Vicdanımı rahatlatmak için anlatıyorum" diyerek başladığı konuşmasında, devletin zirvesindeki isimleri kaçırma planını detaylarıyla anlatıyor...


FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından o gecenin en kritik noktalarında biri de Kara Havacılık Komutanlığı'ydı. O gece hain girişime katılan tüm helikopterlerin koordinesi burada yapıldı. Darbe girişiminin başarısız olmasının ardından Kara Havacılık Komutanlığı'nda görevli darbeci askerlerle ilgili dava açıldı. Sonuçlanan davada farklı rütbelerde bulunan 152 eski TSK mensubu ağır cezalar aldı. Müebbet hapis cezasına mahküm edilen, o dönem Kara Havacılık'ta tabur komutanı olan eski yarbay Murat Bolat da darbe girişiminden 10 gün sonra Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Bolat'ın duruşma salonunda mahkeme heyeti önünde darbeyi anlattığı görüntülere Hürriyet ulaştı. Görüntülerde Bolat, darbenin neden erkene çekildiğini, Erdoğan'ı nasıl kaçırmayı planlandıklarını tüm detaylarıyla anlatıyor. Darbe girişiminden 10 gün sonra mahkemeye çıkarılan Murat Bolat müebbet hapse mahküm edilmişti.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre Bolat, duruşma salonunda özetle şunları söylüyor:

ERDOĞAN ÇİĞLİ'YE GÖTÜRÜLECEKTİ

"Benim bu ifadeyi vermekteki amacım-isteğim, vicdanımı rahatlatmak ve bu tür olayların bir daha olmaması. Yıllarca bu devlet için savaştık, benim 3 tane cesaret madalyam var. Geldiğimiz noktada 260 kişinin ölümünden sorumlu bir ordunun mensubuyuz. Helikopterlerle ilgili operasyonel görevlerde yer alacak 2-3 kişi vardı. 2 tane planlı, 2 tane de ihtiyaç duyulursa helikopter planı vardı. Tüm planlama burada yapıldı, ana koordinasyon yapıldı. Bu planlardan birincisi, Cumhurbaşkanı'nın Marmaris'te tatil yaptığı yerden alınması. İstanbul'daki 4 Skorsky helikopter Çiğli'deki SAT timlerini alacak, o timler kendi cephanelerini patlatacaklar yani çalacaklar, teçhizat, mühimmat alacaklar. Sonra 4. Kara Havacılık Alayı'nın helikopterleri ile buluşup Çiğli'ye geçip Kara Havacılık Komutanlığı'ndan 3 tane Couger helikopteri alacaklar. Toplam 9 helikopter görev alacaktı. (6 Kara Havacılık'tan, 3 Hava Kuvvetleri'nden).
80-90 kişilik operasyonel ekiple Marmaris'e geçecekler. Sayın Cumhurbaşkanı alınacak, devamında ikmal yapıp Çiğli'ye geçecekler, başlangıç emaresi buna bağlı.

YILDIRIM'A KARADAN OPERASYON

İkinci plan ise Efkan Ala'nın (dönemin İçişleri Bakanı) lojmandan alınması. Lojmanda olacağı sanılıyor, tim tarafından 2 Skorsky, 2 Couger helikopterle oraya indirme yapılacak. İndirme esnasında kapısı demirmiş sanırım onun için 'Kobrayla vurun' şeklinde koordine ediliyor.

Başbakan'a (Binali Yıldırım) yönelik karadan operasyon yapılacak, eğer ihtiyaç duyulması durumunda, alamazlarsa helikopter desteği isteyecekler şeklindeydi."

SAAT NASIL ÖNE ÇEKİLDİ

Darbe günü saat 15.30'da Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak geliyor (Kara Havacılık Komutanlığı'na) denildi. Ben de helikopterin başına gittim. Alay komutanı geldi, 'Kara havacılıkta neler oluyor' dedi. Kara Kuvvetleri Komutanı, Cumhuriyet savcısı ile gelmiş, gece uçuşlarını sorguluyormuş, 'Neler oluyor' dedi. Belki 2 saat bizimle oldu, uzaklaştı, telefonla görüştü bir türlü gitmek istemedi. Gece uçuşuyla ilgili sorular sormaya başladı. 'Bu akşam gece uçuşu var mı? Jandarma pilotları sizin helikopterle uçabilir mi?' gibi darbeyle ilişkilendirilebilecek sorular sordu. (Planlama, darbenin gece 3 gibi yapılması hedefleniyor). Bunlar olunca bir anda hareketlilik başladı.
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