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18 yaşına girince babasının tecavüz ettiğini ihbar etti

Antalya'da yaşayan B.İ. (18), 5 Ocak'ta ağabeyi ile birlikte polise giderek babası H.M.İ.'nin 5-6 yaşından beri kendisine tecavüz ettiğini söyledi
 11 Ocak 2020 09:40
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18 yaşına girince babasının tecavüz ettiğini ihbar etti

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre Lise öğrencisi B.İ., 18 yaşına bastıktan bir gün sonra polise giderek babasının 5-6 yaşından beri kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdü. 50 yaşındaki baba H.M.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Antalya'da yaşayan B.İ. (18), 5 Ocak'ta ağabeyi ile birlikte polise giderek babası H.M.İ.'nin 5-6 yaşından beri kendisine tecavüz ettiğini söyledi. B.İ., annesi ve babasının Ekim 2018'de boşandığını belirterek bu tarihten sonra haftanın iki günü H.M.İ.'de kaldığını söyledi. Bu gecelerde tecavüze uğradığını iddia eden B.İ., şöyle konuştu:

'KEDİ SAHİPLENİRDİ'

"Birçok defa intihar etmek istedim. 9'uncu sınıfta saçlarımı yolmaktan psikiyatriste gittim. Halüsinasyonlar görüyordum. İlaç yazılmıştı ama fazla kullanmadım. Ben yanına gitmek istemediğimden babam kedi sahiplenir, yanına gitmemi sağlardı. Cinsel istismara dayanamadığım ve kaldıramadığım için bu hafta babama gitmedim. Ağabeyime anlattım. O da polise getirdi. Yıllarca bu durumdan utandığımdan, babamın bana ve aileme zarar vermesinden korktuğumdan kimseye anlatamadım."

'ANLAM VEREMİYORUM'

H.M.İ. ise suçlamaları reddetti. Kızı B.İ.'nin gönderdiği "Seni gördüğüm zaman kendimden nefret ediyorum. Hiçbir şeye katlanmak istemiyorum. Artık yapamıyorum, seni istemiyorum. Kendimden iğreniyorum. Seni gördükçe aklıma geliyor her şey. Sesini duymak istemiyorum. Tamam, bakarız, dedin. Sabrettin. Kendimden iğreniyorum" şeklindeki mesaj ile H.M.İ.'nin "Tamam, o iş yok" yazışması babaya soruldu. H.M.İ., "Ben cinsel bir eylemi kastetmiş değilim. Kızımın yazdıklarına anlam veremiyorum. Kızımla aramda cinsel yakınlaşma yoktur" dedi. H.M.İ., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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