Cinsel taciz suçundan beraat numara paylaşmadan dava



Hürriyet'ten Emre Eser'in haberine göre Son dönemin en fazla tartışılan konulardan biri de kişisel verilerin nasıl korunacağı ve saklanacağı. Bu noktada gerek kimlik bilgileri gerek sağlık ve iletişim bilgileri, tüm veriler kişisel olarak tanımlanıyor. Bu verilerin paylaşımı noktasında ihlalde bulunulması halinde ise ihlalde bulunanlar hem para cezası hem de hapis cezası ile karşılaşıyor. Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, Bartın'da görülen bir davada, kadının numarasını, kendisinden izinsiz bir biçimde arkadaşı ile paylaşan kişi hakkında açılan davada verilen beraat kararını bozdu. Yargıtay kararında, cep telefonu numarasının kişisel veri olduğu, sanığın, bu veriyi izinsiz olarak paylaştığı kaydedildi.

PATATES BAHANESİ

Bu olayda S. A., aynı köyde yaşayan evli M. C. ile duygusal yakınlık kurduktan sonra aralarındaki ilişki bir süre sonra bitti. S. A. bu kez, M. C.'nin numarasını köylerde sebze satışı yapan N. K.'ye verdi. N. K., telefonla M. C.'ye önce 90 liralık patates borcunu ödemesi konusunda baskı yapıp ardından cinsel tacizde bulundu. İkili hakkında dava açıldı. Cinsel taciz davasında mahkeme beraat kararı verdi. Ancak savcı, S. A.'nın, M. C.'ye ait kişisel veri konumundaki telefon numarasını N. K. ile paylaşmasının suç olduğunu belirterek kararı temyiz etti. Yargıtay, temyiz sonrası verdiği kararda S. A.'nın, kişisel verinin hukuka aykırı bir biçimde paylaşılması suçundan ceza alması gerektiğine hükmetti. Bu suçun cezası ise 1.5 yıl ila 4 yıl arasında değişiyor

EMSAL KARAR



Bir kişiyi tanımlayan her türlü bilginin kişisel veri olduğunu söyleyen Avukat Sefa Karcıoğlu, "Kişisel verilerin ihlali durumunda kişiler sadece 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre ceza almıyor. Aynı zamanda Türk Ceza Kanunu'nun da (TCK) 135'inci ve 136'ıncı maddeler uyarınca kişisel verilerin paylaşımı noktasında tanım belli. Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu oluşuyor. Yargıtay bu konu hakkında yerel mahkemenin kararını bozdu. Şimdi bu ihlali yapan kişi yerel mahkemede tekrar yargılanacak. Bu karar aynı zamanda emsal niteliği taşıyor" diye konuştu.