Savunma hakkı kullandırılmadan meslekten çıkarma kararı verildi, Danıştay iptal etti

Dava konusu olayda; polis memuru olarak görev yapan davacı hakkında " kasıtlı olarak gerçek dışı rapor vermek veya tutanak düzenleyip imza etmek veya ettirmek '' fiilini işlediği gerekçesiyle meslekten çıkarma cezası verilmiştir.

Davacı, Yüksek Disiplin Kurulunda tarafına savunma hakkını kullanmak için soruşturmaya ilişkin bilgi ve belgelerin verilmesini talep etmiştir. Ancak, davacıya bilgi ve belgeler verilmediği gibi savunma yapabilmesi için uygun sürede verilmemiştir.

Danıştay Beşinci Dairesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen hususlara uyulmadan disiplin cezası verilmesi nedeniyle işlemde bu yönüyle de hukuka uygunluk görmeyerek kararı onamıştır.

T.C.

DANIŞTAY

Beşinci Daire

Esas No : 2016/46807

Karar No : 2018/18045

Anahtar Kelimeler : -Meslekten Çıkarma,

-Savunma Hakkı,

-Soruşturma

Özeti : Davacıya soruşturma dosyasındaki bilgi ve belgeler verilmediği gibi savunma yapabilmesi için uygun süre de verilmediği anlaşılmış olup, davacının savunma hakkını kullanabilmesi için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 129. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen hususlara uyulmadan disiplin cezası verilmesi nedeniyle işlemde bu yönüyle de hukuka uygunluk görülmediği hakkında.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : İçişleri Bakanlığı

Vekili : I. Hukuk Müşaviri Yrd. ...

Karşı Taraf (Davacı) : ...

Vekili : Av. ...

İstemin Özeti : Kilis İl Emniyet Müdürlüğü emrinde polis memuru olarak görev yapan davacının, ''kasıtlı olarak gerçek dışı rapor vermek veya tutanak düzenleyip imza etmek veya ettirmek'' fiilini işlediğinden bahisle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 8/12. maddesi uyarınca meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 24.6.2015 tarih ve 2015/139 sayılı İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararını iptal eden Gaziantep 1. İdare Mahkemesinin 23.6.2016 tarih ve E:2015/936, K:2016/643 sayılı kararının, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Evrim KARAMANLIOĞLU

Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince gereği görüşüldü:

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığı halinde mümkün olup, davalı idarece ileri sürülen hususlar bunlardan hiçbirisine uymamaktadır.

Diğer yandan, Anayasanın ''Görev ve sorumlulukları, disiplin kovuşturulmasında güvence'' başlıklı 129. maddesinin ikinci fıkrasında, ''Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları mensuplarına savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilemez.'' kuralına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ''Yüksek disiplin kurullarının karar usulü, memurun hakkı'' başlıklı 129. maddesinde, ''Yüksek disiplin kurulları kendilerine intikal eden dosyaların incelenmesinde, gerekli gördükleri takdirde, ilgilinin özlük dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye, ilgili kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidirler. Hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen memur, (...) soruşturma evrakını incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir.'' kuralına yer verilmiştir.

Uyuşmazlıkta, davacının savunmasının istenilmesine ilişkin İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararının davacıya 17.6.2015 tarihinde tebliğ edildiği, akabinde anılan Kurulun 24.6.2015 tarihinde soruşturma dosyasını görüşmek üzere toplanacağı ve Kurul'da davacının sözlü savunma hakkını kullanabileceğine ilişkin kararın 18.6.2015 tarihinde tebliğ edilmesi üzerine, davacı tarafından ilk olarak 18.6.2015 tarihli dilekçe ile savunma hakkını kullanabilmesi amacıyla soruşturmaya ilişkin bilgi ve belgelerin bir suretinin tarafına verilmesi ve söz konusu evrakın kendisine ulaştığı tarihten itibaren savunma yapabilmesi için makul bir sürenin verilmesi talebiyle başvuruda bulunulduğu, daha sonra 22.6.2015 tarihli ve 23.6.2015 tarihli dilekçeleri ile aynı taleplerle başvuruda bulunulmasına rağmen, davacıya soruşturma dosyasındaki bilgi ve belgeler verilmediği gibi savunma yapabilmesi için uygun süre de verilmediği anlaşılmış olup, davacının savunma hakkını kullanabilmesi için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 129. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen hususlara uyulmadan disiplin cezası verilmesi nedeniyle işlemde bu yönüyle de hukuka uygunluk görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, Gaziantep 1. İdare Mahkemesinin 23.6.2016 tarih ve E:2015/936, K:2016/643 sayılı kararının yukarıda belirtilen gerekçenin de eklenmesi suretiyle onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (on beş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 6.12.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.