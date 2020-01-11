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Yerel yönetim reformu masada

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu, önceki gün toplandı. Yerel yönetim reformu başta olmak üzere illerin sorunları, kurulun illerde yaptığı toplantılar değerlendirildi. Erdoğan, CHP'li büyükşehir belediyelerinin de ziyaret edilmesini istedi
 11 Ocak 2020 09:38
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Yerel yönetim reformu masada


Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yerel Yönetim Politikaları Kurulu, yerelde reform konusu başta olmak üzere yereldeki sorunları masaya yatırdı. Erdoğan'a illere yaptıkları ziyaretlere dair gözlemleri anlatan kurul üyeleri, belediyelerde ana problemin borçlanma süreçleri olduğuna dikkati çekti. Erdoğan'ın kuruldan bazı CHP'li büyükşehir belediye başkanlarını da ziyaret etmelerini istediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu, önceki gün Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, yerel yönetim reformu başta olmak üzere illerin sorunları, kurulun illerde yaptığı toplantılar değerlendirildi. Kurul, Türkiye Belediyeler Birliği, çeşitli STK'lar, üniversiteler ile illerde yaptıkları görüşmelerden çıkan sonuçlara ilişkin raporunu da Erdoğan'a sundu.

BORÇLANMA KONUŞULDU

Kaynaklar, kurulun Erdoğan'a sunduğu raporun bir öneri mahiyetinde olduğunu, nihai sonuç olmadığına vurgu yaparken, son kararın AK Parti'deki çalışmalar çerçevesinde verileceği belirtti.

Kurul, 2019'un başında Erdoğan'ın talimatı ile çalışma başlatmış ve yerel yönetimlerde 51 ilin de aynı büyükşehirlerde olduğu gibi bütün hizmet verebilmesinin önünün açılması konusunun da içinde olduğu yerel yönetimler reformunu gündemine almıştı. Ancak bu düzenlemeye dair kuruldan net bir görüş çıkmadı. Kurul, belediye başkanı ve belediye meclislerinin yetkileri, imar başta olmak üzere belirli yetkilerin ilgili bakanlıklara devredilmesi, belediye borçlanmaları konularında görüşlerini sundu. İllere yapılan ziyaretleri de değerlendiren kurul üyeleri, belediyelerde ana problemin borçlanma süreçleri olduğu tespitini Erdoğan'a iletti. Büyük ölçekli projelerin finansmanı için bakanlıklarla irtibat halinde olunması gerektiğine dair görüşlerin de ele alındığı toplantıda, belediye borçları ve borçlanmaya yönelik yeni modeller üzerinde çalışmalar değerlendirildi.

CHP'LİLERE ZİYARET

Kurulun zaman zaman Ankara'da bazı CHP'li belediyelerden bilgi aldığı öğrenilirken, Erdoğan'ın kuruldan bazı CHP'li büyükşehir belediye başkanlarını yerinde ziyaret etmelerini istediği belirtildi.


Kurul, bu çerçevede, önümüzdeki günlerde CHP'li belediyelere de ziyaretler gerçekleştirerek, hem yapılan çalışmalar hakkında bilgi verecek, hem de reform çalışmaları ile ilgili görüşlerini alacak.
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